Carlota Corredera recibe un reconocimiento y se acuerda de Rocío Carrasco

Está siendo una semana especial para Carlota Corredera. La presentadora de Telecinco vivió hace unos días un momento muy emotivo en Sálvame cuando una mujer maltratada llamó para darle las gracias por lo que estaba haciendo contra la violencia machista. Y precisamente por esta lucha, la periodista ha sido premiada recientemente por la organización Escuela Cultura de Paz y también por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Corredera fue recibida en el Parlamento de Andalucía para recoger la Paloma de Plata XXI, un galardón que reconoce a personas que se convierten en ejemplo para los jóvenes y el resto de nuestra sociedad. En este caso, ha sido premiada por todo el trabajo que ha hecho junto al equipo de La fábrica de la tele con la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

"Me lo avisaron hace unas semanas. Lo dije en redes que me habían dado una buena noticia y que todavía no lo podía contar", empezó diciendo Carlota. "Es un orgullo que te quieran distinguir por dar la cara por las mujeres y por la violencia de género. Para mí es muy emocionante porque ha sido un año muy complicado, un año en el que dar la cara ha tenido unos costes profesionales y personales muy altos".

En este día tan especial, Carlota Corredera tuvo muy presente a varias personas, especialmente a la hija de Rocío Jurado. "Aunque la Menina me la vayan a dar a mí, para mí es una Menina que también lleva tu nombre, el nombre de esta sección que es ‘M de Mujer’, que por supuesto lleva el nombre de Rocío Carrasco".

Los jefes de Carlota Corredera

Para terminar, Carlota Corredera hizo una mención a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los mandamases de La fábrica de la tele: "Y por supuesto, este premio tiene también nombre de dos hombres: Adrián Madrid y Óscar Cornejo, que me han dado las alas para poder contar todos los mensajes que hemos dado a través de la Fábrica de la Tele y a Mediaset".