Muere Mick Rock, el legendario fotógrafo de David Bowie, Queen y Lou Reed

La década de los años 70 y las fotografías que han ilustrado esa época tan especial para la música no se entenderían sin Mick Rock. El artista, que nos dejó instantáneas que han pasado a la historia de artistas como David Bowie, Queen, Lou Reed y Sex Pistols, ha fallecido a los 72 años.

La noticia ha sido confirmada en su cuenta oficial de Twitter, en la que se incluye una sentida despedida. "Aquellos que tuvieron el placer de existir en su órbita saben que Mick siempre fue mucho más que 'El hombre que filmó los 70'. Era un poeta fotográfico, una verdadera fuerza de la naturaleza que pasaba sus días haciendo exactamente lo que amaba, siempre a su manera deliciosamente escandalosa". La causa de la muerte no se ha revelado.

Michael David Rock nació en Inglaterra y se inició en la fotografía en la universidad en Cambridge, donde comenzó a documentar conciertos locales. Rock conoció a Bowie en 1972 y trabajó como su fotógrafo oficial durante un tiempo, tomando algunas de las fotos más icónicas de Bowie como Ziggy Stardust. Además, produjo y dirigió los vídeos musicales de Space Oddity, Jean Genie y John, I'm Only Dancing del Duque Blanco.

El trabajo de Rock también se puede ver en algunas de las portadas de álbumes más memorables del rock, como Transformer y Coney Island Baby de Lou Reed, Raw Power de Iggy Pop y los Stooges, Queen II de Queen, End of the Century de The Ramones y I Love Rock 'n Roll de Joan Jett.

Portada del disco 'Queen II', una fotografía de Mick Rock. / David Pomponio/FilmMagic

Su gran eclosión fue en los años 70, pero a lo largo de toda su vida inmortalizó a otros artistas de todos los géneros. Misfits, Snoop Dogg, Lady Gaga, The Killers, Alicia Keys, Miley Cyrus, y Daft Punk también han pasado por el objetivo del artista gráfico.

"Las estrellas parecían alinearse sin esfuerzo para Mick cuando estaba detrás de la cámara; alimentarse del carisma único de sus sujetos lo electrizó y energizó", continúa el comunicado que le despide en las redes sociales. "Su intención, siempre intensa. Su enfoque, siempre total. Un hombre fascinado con la imagen, absorbió seres visuales a través de su lente y se sumergió en su arte, creando así algunas de las imágenes más magníficas que la música rock haya visto jamás. Conocer a Mick era amarlo. Era una criatura mítica; algo que nunca volveremos a experimentar".