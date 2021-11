Premios Grammy Latinos: Christina Aguilera, Nathy Peluso, Becky G y Nicki Nicole se comen el escenario

Christina Aguilera ha empezado una nueva etapa. Se esperaba con ganas nueva música suya y más teniendo en cuenta que había anunciado que sería en español. Y no defraudó cuando presentó Pa’ mis muchachas, un tema de total girl power en el que le acompañaban tres de las chicas del momento: Becky G, Nathy Peluso y Nicki Nicole.

Cuando supimos que iba a estar en los Grammy Latinos 2021 dimos por sentado que subirían juntas a cantar el tema, y así ha sido. Cuatro reinas oscuras, entre bailarines, en una especie de local nocturno. Era la primera vez que cantaban en directo esta colaboración.

Derroche de sensualidad y poderío femenino de cuatro mujeres muy distintas, pero a la vez, con muchas cosas en común. Empezó la actuación Christina sola. Voz y piano para poner los pelos de punta a todos los allí congregados con su balada Somos nada.

Empieza la fiesta

Luego, la cosa se fue animando y llegaron las chicas. Ella se quitó el vestido que cubría todo su cuerpo para quedarse con un body tipo corsé y medias de nylon de encaje. Y en cuanto al pelo, lució el mismo con el que nos sorprendió en el videoclip, rojo.

Y en esa línea de mujeres echadas para adelante y look agresivo fueron apareciendo el resto. Por cierto, que Nathy Peluso también acompañó a C. Tangana en su jarana flamenquita sobre el escenario. Sin duda, fue una gran noche para ella que terminó con estatuilla incluida.

'Somos nada' y 'Pa mis muchachas' abren una nueva era para una Christina Aguilera de la que no sabíamos nada desde 2018. Su nuevo proyecto está compuesto en castellano y lo presenta por todo lo alto con tres grandes: @NathyPeluso, @naikinai19 y @iambeckyg. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/sZi1ogbB0q — Movistar+ (@MovistarPlus) November 19, 2021

Si otros años se le ha podido criticar a la Academia la poca representación femenina en sus galas, en esta ocasión, va a estar difícil porque estas cuatro mujeres dejaron claro que las chicas nuevas llegan pisando fuerte y las veteranas tienen todavía mucho que decir.

Parece que lo que ha unido la música no lo puede separar nadie y no hay más que ver las divertidas fotos que han compartido en el backstage para darse cuenta del buen rollo que hay entre ellas. Se acabó esa etapa en la que las artistas eran rivales y no podían juntarse.

Seguro que no será lo último que hagan juntas.