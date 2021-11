Beatriz Luengo nos contaba en una de nuestras últimas entrevistas que Patria y Vida había roto sus esquemas. Tanto ella como Yotuel Romero no podían imaginarse cuando se sentaron a escribirla que tendría la repercusión mundial que ha tenido.

Ha llegado a millones de personas, ha sido el himno de un levantamiento por la libertad en Cuba y ha llegado a organismos internacionales que han apoyado la causa. Han demostrado que la música sirve para algo más que para entretener. Y ahora está muy centrada en esta utilidad que tiene.

Sin duda, una canción que le ha dado muchas alegrías, pero también le ha hecho llorar mucho. De hecho, aplazó el lanzamiento de Chanteíto para un Ex cuando se enteró de que algunos artistas que habían colaborado con ellos habían sido encarcelados a causa de esta canción.

Maykel Osorbo sigue entre rejas en una Cuba donde expresarse con libertad no es un derecho. Su oposición al régimen castrista y su protagonismo en el Movimiento San Isidro que exige libertad de expresión artística en Cuba le ha salido caro.

Lleva encarcelado desde el pasado mayo y eso le ha impedido vivir junto a sus compañeros la gran noche de los Grammy Latinos donde la causa cubana ha tenido un gran protagonismo.

Doble premio

La Academia le daba un doble premio a este tema. Pocos podían imaginarse que acabaría sido nombrada mejor canción del año como así fue. Yotuel emocionado contó en su discurso de agradecimiento que su madre le dijo: “Hijo, te el valor de hacer lo que mi generación no hizo”. Le dedicó el premio a ella y a todas las madres latinas que permiten que sus hijos cumplan sus sueños.

No pudo evitar gritar un “¡Cuba Libre! ¡Aguante Osorbo!” mientras el público coreaba el título de la canción. Gloria y Emilio Estefan se emocionaban desde la primera fila del recinto. Una pareja que siempre ha tenido muy presente esta causa como exiliados cubanos.

Poco antes de empezar la gala Patria y vida ya había recibido el premio a mejor canción urbana. Fue entonces cuando habló Beatriz Luengo que no pudo evitar echarse a llorar.

“Lloro porque no se pueden imaginar lo que hemos sufrido. Yo, como mujer compositora, he tenido amenazas de todo tipo. Me tumbaron mis redes sociales, nos quitaron el vídeo de YouTube… La canción molestó muchísimo y solo habla de derechos humanos. He recibido amenazas personales con mi niño recién nacido, yo no sabía a lo que nos enfrentábamos, es música y pedir libertad para los que no tiene voz”, expresaba.

Una noche para Cuba

Tenían claro desde el principio que Cuba iba a ser la protagonista de la noche. Yotuel, como exiliado cubano está muy sensibilizado con la causa y se plantó en la alfombra roja con una bandera cubana a modo de capa y su chica, a juego, diseño de Judith Cabrera.

Yotuel Romero y Beatriz Luengo con la bandera cubana en la alfombra roja de los Grammy Latinos 2021. / Denise Truscello/Getty Images for The Latin Recording Academy

Por su parte, El Funky, lució una camiseta en la que llevaba impresa la cara de Osorbo junto a un mensaje: “Free Maykel”. No sabemos si ya le ha llegado a prisión la gran noticia de que es ganador de dos Grammy Latinos.

Yotuel junto a Gente de Zona y Descemer Bueno tomaron el escenario para lanzar su grito de libertad con una canción que apuesta por los derechos humanos y el diálogo.

Bonito regalo de bodas para la pareja que se casó, por segunda vez, en Las Vegas el día antes.