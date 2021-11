El especial de Adele en la CBS se verá en Televisión Española

Tras seis años de ausencia, Adele vuelve a ponerse delante de los focos en Adele: one night only (Una noche con Adele), un especial emitido por la cadena estadounidense CBS que incluye un espectacular concierto en Los Ángeles y una amplia entrevista concedida a la periodista Oprah Winfrey. En España, podrá disfrutarse gracias a Televisión Española, que lo emitirá el sábado 27 de noviembre a las 22:10 horas en La 1 y RTVE Play.

Grabado al aire libre en el icónico Observatorio Griffith Park de Los Ángeles, es el primer concierto de la artista desde junio de 2017. Durante esta íntima actuación, la cantante británica, ganadora de 15 premios Grammy, interpretó algunos de sus mayores éxitos, además de estrenar nuevas canciones de su recién estrenado cuarto disco, 30 (puedes leer nuestra crítica aquí).

Entre los temas, sus conocidos Hello, Someone like you, When we were young, Rolling in the deep, Skyfall y Make you feel my love. Y aprovechó este especial concierto para presentar nuevos sencillos como Easy on me, I drink wine, Hold on y Love is a game.

Una entrevista con Oprah Winfrey

El especial cuenta con una entrevista de Oprah Winfrey desde el jardín de la conocida presentadora estadounidense. En la primera entrevista que concede en años, la artista habla sobre su nuevo disco, las historias detrás de sus canciones, su vida después de divorciarse de Simon Konecki tras ocho años juntos, su llamativa pérdida de peso y la crianza de su hijo Angelo, entre otros temas.

Adele: one night only es una producción de Fulwell 73 Productions y Onward Productions en colaboración con Harpo Productions. Fue emitido el domingo 14 de noviembre por la cadena CBS en horario de máxima audiencia y reunió a más de 10 millones de espectadores.