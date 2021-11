Premios Grammy Latinos: Camilo gana 4 premios y le dedica uno de ellos al hijo que está esperando con Evaluna

Camilo se sintió como pez en el agua en la vigesimosegunda edición de los Premios Grammy Latinos 2021. Partía como gran favorito con 10 nominaciones y, finalmente, fue uno de los triunfadores de la noche al acumular cuatro estatuillas.

Llegó a la gala acompañado de su mujer, Evaluna, con la que posó en la alfombra roja dejando constancia de que el embarazo va viento en popa y que su primer hijo está creciendo en la barriguita de su madre a pasos agigantados.

Y es que la familia estuvo muy presente en sus discursos de agradecimiento. “Primero de todo, quiero dedicarle este premio a Índigo para que cuando nazca se sienta orgulloso, orgullosa, orgullose de su papá. Quiero darle las gracias a Dios porque la creatividad es un regalo suyo. Quiero darles las gracias a mis papás que están ahí en primera fila, que yo me soñaba con que estuvieran aquí en Las Vegas conmigo”, expresó cuando recogió el premio a mejor álbum vocal.

Un álbum que tiene mucho que ver con sus orígenes que quiso tener presentes en una noche tan especial para él. “Y agradecerle sobre todo a Colombia, porque este álbum es exactamente una celebración de los sonidos de mi país, uno de los países más biodiversos del mundo y ahí es donde yo nazco y soy”, compartió.

Aluvión de premios

También recibió el premio a la mejor canción tropical por Dios así lo quiso, un tema que compuso para Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra. Pero ahí no quedó la cosa, le quedaban dos más.

Fue él quien recogió el premio a la mejor fusión interpretación urbana por el remix de Tattoo que comparte con Rauw Alejandro que no pudo subir a agradecerlo.

“Este Grammy en realidad es de Rauw que no está por acá, debe estar por otro lado, pero gracias por esta invitación que me hiciste para sumarme a esta canción preciosa que me ha traído tantas alegrías. Que he tenido la bendición de cantarla en mi tour y me ha hecho feliz ver como todo el mundo responde con tanto cariño. Hace bailar a mi esposa y hace bailar a mis papás”, dijo sobre la canción mencionando una vez más a la familia.

No fue la única que recibió reconocimiento. También lo hizo Vida de rico que fue proclamada mejor canción pop. “Quiero darle las gracias a Dios porque la creatividad viene de él. Gracias a mi esposa, que esta canción la soñó conmigo. Darle las gracias a mis papás que están aquí sentados esta noche, que me hace mucha ilusión que estén aquí sentados”, insistía sobre la importancia de la familia.

Después de mencionar a los suyos tocaba el mensaje motivacional: “Esta canción es una exploración de quién soy, de mi raíz. Los invito a todos a que nos sintamos cada vez más orgullosos de quiénes somos”.

Sin duda, una gran noche para Camilo que su hijo, o hija, o hije, tardará un poco en ver.