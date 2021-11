Residente a Rubén Blades en los Premios Grammy Latinos: “Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición”

Cuando se conocieron las nominaciones a los Grammy Latinos 2021, J Balvin llamó al boicot porque consideraba que no se había reconocido lo suficiente a la música urbana. Fue entonces cuando Residente salió para criticar su postura y asegurar que él hacía hot dogs mientras otros como Rubén Blades, Persona del Año, hacían canciones propias y merecían un reconocimiento.

Después de ver la gala de entrega de los premios podemos entender mejor esa defensa que hizo de los premios y por qué sacó a relucir al panameño. Fue el encargado de entregarle una de las estatuillas y se robó todo el protagonismo con las bonitas palabras que le dedicó.

“Yo soy vieja escuela, no voy a leer el promter. Yo te dije unas palabras ayer que las quiero compartir de nuevo, esta vez más cercano… me pongo nervioso”, empezó diciendo mientras sacaba un papel donde llevaba escrito lo que iba a decir.

Admiración total

“Rubén, nadie en la música tiene tu obra literaria. Marvel y DC Comics tienen que pedirte la bendición porque ni Metropolis ni Gotham City serán más grandes que ese mundo que creaste, Hispania”, continuó.

A estas alturas nadie podía dudar de que Residente es un gran conocedor de la obra de Blades. “Un mundo con gente que existe, gente real, sin super poderes mágicos, gente que se desangra si le disparan porque me enseñaste que el arte va por encima de todas las cosas, aunque la historia de Superman venda más que la de Ramiro”, admitió.

“Gracias a ti, con mi déficit de atención nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes…”, interrumpió su discurso porque la mano le temblaba tanto que no podía leer bien, “yo no puedo agarrar este papel, ¿tú me puedes ayudar? porque estoy temblando. Es que este es mi maestro, para mí esto es demasiado de grande”.

Quedaba un poco surrealista ver a Rubén Blades sujetando un papel mientras Residente leía emocionado. “Gracias a ti, con mi déficit de atención nunca me sentí solo porque me dejaste lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. A mí me dolió la muerte de Adam García y soy de los que pensaba que Sebastián no estaba loco porque yo también tuve novias imaginarias y me tocaste el alma con tus cuentas del alma porque todavía mi mamá duerme frente a la televisión cuando se siente sola”, continuó expresando su admiración por el salsero.

“Me criaste con tu música, me educaste con tus letras, me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. En esos momentos en los que todo el mundo se esconde, allí estabas tú, me diste lo más que necesitabas, una guía, una dirección. Eres mi mentor, mi maestro, mi amigo, eres como un padre para mí, gracias Rubén”, terminó antes de fundirse en un abrazo con él.

Cuando dedicas unas palabras a alguien a quien admiras desde lo más profundo, salen cosas así. Ojo a Residente entregando el premio a Rubén Blades.#LatinGRAMMY pic.twitter.com/mINT33GL08 — Movistar+ (@MovistarPlus) November 19, 2021

Cuando las cosas salen del corazón se nota y llegan. El público se puso en pie y no pudo más que ovacionar un alegato tan sentido.