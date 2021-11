10 canciones de amor que puedes dedicar a tu persona favorita

El amor es un sentimiento muy bonito cuando lo sientes de verdad. Sobre todo cuando conoces a esa persona que te rompe los esquemas y te camela hasta el fondo. Es por eso que, a menudo, sentimos la necesidad de demostrar nuestros sentimientos a través de gestos o con detalles, ya sean materiales o no.

Aquí es donde entran las canciones. Dedicar a una persona un tema romántico es muy especial porque identificas vuestras vivencias personales con las historias amorosas que los artistas nos cantan. Cuántas veces no hemos dicho: "Buah, justo esto quiero decirle", "esta parte me recuerda a ti" o "siento lo mismo que esta canción".

Hace una semana, os dejamos una lista de 10 canciones de amor en español que puedes dedicar a tu crush. Ahora, venimos con otra lista cargada de otras 10 canciones emotivas pero... en inglés.

1. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

No podía faltar este temazo sentimental de Ed Sheeran. Una hermosa canción que habla del enamoramiento y la fidelidad. "So baby now/ Take me into your loving arms/ Kiss me under the light of a thousand stars/ Oh darling, place your head on my beating heart/ I'm thinking out loud" (Así que cariño, ahora, tómame en tus amorosos brazos, bésame bajo la luz de un millar de estrellas, Oh querida, coloca tu cabeza sobre mi corazón que late, estoy pensando en voz alta).

2. Adele - One And Only

Para enamorar más a esa personita especial por qué no dedicar esta canción de Adele del 2015. Una canción para gritar a los cuatro vientos que tu pareja o quien sea es la única persona a la que quieres. "I dare you to let me be your, your one and only/ Promise I'm worth it/ To hold in your arms/ So come on and give me a chance" (Te desafío a que me dejes ser la única para ti, prometo que merezco la pena, para estar en tus brazos. Así que vamos, dame una oportunidad).

3. Miley Cyrus - Malibu

¿Os acordáis cuando Miley Cyrus dedicó esta canción a su expareja, Liam Hemsworth en 2017? Un tema precioso para dedicárselo al amor de tu vida. Aunque la relación de Miley y Liam no tuvo un final feliz, esta canción seguro que funciona con la tuya. "With my feet in the sand/ But you brought me here/ And I'm happy that you did/ Because now I'm as free/ As birds catching the wind" (Con los pies metidos en la arena. Pero tú me trajiste aquí, y estoy feliz de que lo hicieras. Porque ahora soy tan libre, como los pájaros que atrapan el viento).

4. John Legend - All Of Me

¿Y qué decís de este tema del cantante estadounidense, John Legend? Se convirtió en un hit musical en 2013 y en el himno mundial del amor. Un precioso tema y muy profundo para dedicar a la persona que amas. " ‘Cause all of me/ Loves all of you/ Love your curves and all your edges/ All your perfect imperfections" (Porque todo de mí. Ama todo de ti. Amo a tus curvas y todos tus bordes. Todas tus imperfecciones perfectas).

5. Robbie Williams - She's The One

Esta canción de Robbie Williamslleva conquistando muchos corazones desde 1997. Un tema amoroso para decirle a esa personita favorita que es la única en tu vida. "I know we'll carry on/ 'Cos if there's somebody calling me on/ She's the one/ If there's somebody calling me on/ She's the one" (Sé que continuaremos. Porque si alguien me llama. Ella es la única. Si alguien me llama. Ella es la única).

6. James Blunt - You're Beautiful

No podía faltar este single de James Blunt, que desde 2005 lleva sonando en nuestros corazones. "You're beautiful, you're beautiful/ You're beautiful, it's true" (Eres hermosa, eres hermosa, eres hermosa, es cierto). Suficientes palabras para decirlo todo.

7. Elton John - Your song

No podía faltar Elton John en esta lista sobre canciones de amor. Este sencillo de 1973 servirá para derretir a esa persona maravillosa que tienes al lado. "I hope you don't mind that I put down in words/ How wonderful life is while you're in the world" (Espero que no te importe si la pongo en palabras. Qué maravillosa es la vida mientras tú estás en el mundo).

8. Bee Gees - How Deep Is Your Love?

Esta canción del grupo Bee Gees es otra de las míticas que puedes dedicar a tu gran amor. La primera vez que se podía escuchar este tema fue en la película Fiebre del sábado noche (1977). Un sencillo suave que enamorará más a tu pareja. "I know your eyes in the morning sun/ I feel you touch me in the pouring rain/ And the moment that you wander far from me/ I want to feel you in my arms again" (Conozco tus ojos bajo el sol de la mañana, siento tu caricia bajo la lluvia torrencial. Y en el momento en que te vas deambulando lejos de mí, quiero sentirte entre mis brazos de nuevo).

9. Extreme - More Than Words

Si quieres demostrar a la otra persona que eres más de hechos que de palabras, te recomiendo esta canción del grupo norteamericano Extreme, un clásico. "Now that I've tried to talk to you/ And make you understand/ All you have to do is close your eyes/ And just reach out your hands/ And touch me" (Ahora que he intentado hablar contigo y hacértelo entender, todo lo que tienes que hacer es cerrar los ojos y extender tus manos, y acariciarme).

10. Wet Wet Wet - Love Is All Around

Terminamos la lista con este temazo de Wet Wet Wet en los años 90. Una canción que describe bien este sentimiento profundo y que es perfecta para dedicársela a tu amorcito. "You know I love you, I always will/ My mind's made up by the way that I feel/ There's no beginning, there'll be no end/ 'Cause on my love you can depend" (Sabes que te quiero, siempre lo haré. Mi mente está hecha por la forma en que me siento. No hay principio, no habrá fin. Porque en mi amor puedes confiar).