Sara Carbonero, Paula Echevarría o Anabel Pantoja apoyan a Alejandro Sanz tras su dura pérdida

Alejandro Sanz siempre ha dejado claro que para él su familia era una de sus grandes prioridades. Siempre ha tenido muy presentes a los suyos y tan cerca como le ha sido posible. Pero este fin de semana ha tenido que despedirse de un familiar.

“Se me hace difícil hablar cuando la impotencia y la pena me invade. Hoy el mundo sería más hermoso y generoso si te hubiera retenido con nosotros…tu familia, tus amigos y todos los que te queremos incondicionalmente”, empezaba compartiendo en un texto emotivo que ha escrito a modo de despedida.

“Quien me conoce sabe que, para mí, mi familia, mi clan, es mi todo. Y este todo está incompleto. No sé si la esperanza nos ha jugado una mala pasada…o has sido tú, que te agarrabas a la vida con toda tu fuerza y corazón”, destacaba sobre su primo David y lo inesperado de su fallecimiento.

No ha dado detalles sobre lo sucedido, pero sí ha querido mandar un mensaje a su primo que tanto se agarraba a la vida. “Por eso nos cuesta tanto despedirnos de ti, David, mi primo. Mi querido primo. Un ser maravilloso con el que todo lo que compartí era bueno. Se ha ido querido y arropado en todo momento”, señalaba dejando claro que han estado a su lado hasta el final.

“Grabando en mi memoria la última frase que me dijo: ‘lo único que importa en la vida son las buenas personas’. Y tú, David, lo has sido. Te quiero y te queremos”, terminaba expresando claramente afectado por la pérdida.

Grandes muestras de cariño

No han faltado mensajes de apoyo y cariño de amigos y seguidores que han querido mostrarle que están a su lado en estos difíciles momentos para él. Un aluvión de mensajes entre los que encontrábamos el de su chica, Rachel Valdés, que ha compartido un corazón rojo. Su hija Manuela ha elegido un corazón blanco para estar al lado de su padre y el resto han elegido sus propios emojis.