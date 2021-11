Ganadores de los American Music Awards 2021: BTS, Doja Cat y Megan Thee Stallion, grandes triunfadores

Olivia Rodrigo y The Weeknd partían como los grandes favoritos de los American Music Awards 2021 y estuvieron a punto de irse a casa con las manos vacías. En una ceremonia de entrega sorprendente y repleta de actuaciones y estrenos, BTS, Doja Cat y Megan Thee Stallion fueron los grandes triunfadores recibiendo tres galardones cada uno superando a Bad Bunny (el gran dominador de las categorías latinas) y Taylor Swift con 2.

Fue una noche memorable para los debutantes y para los estrenos. Artistas jovencísimos y emergentes como Olivia Rodrigo se presentaron por primera vez ante una audiencia millonaria que pudo seguir la gala por televisión. La artista presentó Traitor, el cuarto sencillo de su disco Sour, con una interpretación brillante que sirvió como testigo de su gigantesca sensibilidad.

No fue la única que hizo su primera interpretación en los AMAs. La situación se repitió para otros artistas como Maneskin o Silk Sonic, aunque Bruno Mars y Anderson .Paak ya tienen tablas sobre el escenario. Y si Smoking out the window fue aplaudidísima no lo fue menos el estreno de la nueva canción de Jennifer Lopez, On my way, incluida en su próxima película, Marry me.

También fue la primera vez que pudimos escuchar en directo My universe, la popularísima colaboración que Coldplay ha realizado con BTS para su disco Music of the Spheres. Los surcoreanos arrasaron en los American Music Awards llevándose el premio en todas y cada una de las nominaciones en las que estaban presentes.

Y la noche no fue redonda del todo debido a la cancelación de última hora de la actuación que tenían prevista junto a Megan Thee Stallion para cantar el remix de Butter, que también habría debutado en directo.

En cuanto a artistas españoles, Rosalía no pudo alzarse con ninguna de las dos candidaturas a las que optaba. Un premio que sí levantaron Becky G, Cardi B, Drake, Ed Sheeran, Kanye West, Lil Nas X, Marshmello, Machine Gun Kelly y Silk Sonic, entre otros artistas. ¡Enhorabuena a todos!

Ganadores de los American Music Awards 2021