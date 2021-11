Exclusiva: Miguel Ángel Muñoz presenta el tráiler de ‘100 días con la Tata’, su película más personal

Miguel Ángel Muñoz y su Tata se convirtieron en dos de las personalidades más mediáticas e influyentes durante el confinamiento de 2020. Mientras España asistía al duro envite del coronavirus y toda la población padecía la reclusión domiciliaria, el actor y su abuelita se dedicaron a despertarnos una sonrisa gracias a sus vídeos de Instagram, en una iniciativa que bautizaron como Cuarentata. Hoy, casi dos años después, han rodado una película documental, 100 días con la Tata, cuyo tráiler LOS40 os presenta en exclusiva.

Él, de 38 años, y ella, de 97, han sido siempre inseparables desde que los padres de Muñoz recurrieron a la Tata para que lo cuidase de pequeño. Luisa Cantero, su nombre real, ha sido entonces el leit motiv de su vida. De hecho, consciente de su elevada edad (ya roza la centuria) y de que probablemente algún día tendrá que decirle adiós, Miguel Ángel Muñoz decidió rodar una road movie con ella. Su sueño era ponerla frente a una cámara e inmortalizarla.

Pero llegó la pandemia y todos sus planes se trastocaron. Un giro que, lejos de entristecerlos, consiguió que ambos estrecharan aún más su relación y disfrutaran el uno del otro más que nunca. 100 días aislados en un piso de 35 metros cuadrados en los que decidieron verter su buen humor y su amor en las redes sociales, protagonizando divertidos vídeos en los que la Tata era la gran protagonista. Hoy la cuenta de esta mujer nonagenaria roza los 200.000 seguidores.

Los 100 días con la Tata

Ha pasado año y medio desde aquel terrible brote inicial de la pandemia y ambos aún siguen tan unidos como siempre. Esa es la razón que ha motivado a Miguel Ángel Muñoz a embarcarse en un proyecto que es a la vez su ópera prima y una carta de amor a su ser más querido: 100 Días con la Tata.

Se trata de un proyecto documental en el que la otrora estrella de UPA Dance se abre en canal a la hora de describir lo que Luisa ha significado para él y lo mucho que su cariño y su comprensión le han ayudado a construirse a sí mismo como persona. «No se puede explicar», dice el actor cuando le preguntan qué es lo que le une tanto a su Tata.

«Desde muy pequeñito yo siempre la he querido llevar a mi ritmo, a mis cosas. Entre ellas a rodar una película. Pero llega la pandemia», relata. «No estaba preparado para meterme en la casa 24 horas en lo que después fueron 100 días con ella. Pensaba: ¿cómo la puedo sorprender hoy? ¿Qué no ha hecho? Y me la jugaba», explica el intérprete en voz en off. «Estos cien días el tiempo de mayor felicidad ha sido estando juntos. No hacía falta nada más».

100 días con la Tata, que ya se postula al premio Forqué a mejor largometraje documental y al de mejor película en educación en valores, llegará a los cines el próximo 29 de diciembre.