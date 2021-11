Dani Martín emociona con su homenaje a El Canto del loco en LOS40 Music Awards

El madrileño Dani Martín regresa con nuevo disco homenaje al grupo de su vida y probablemente la banda española más importante de los años dosmil: El canto del Loco.

El cantante y compositor acudió el pasado 12 de Noviembre a LOS40 Music Awards para actuar ante miles de personas en el Vellódrom Illes Balears de Palma de Mallorca, donde celebramos nuestros premios. Dani era uno de los grandes protagonistas y su actuación una de las más esperadas. Allí, sobre un escenario brutal, el artista volvió a reencontrarse con su público y a regalarles dos canciones increíbles en directo: Son Sueños y este No, no vuelve, su tributo más tierno a una época inolvidable.

"Son sueños que son de verdad / Me gustaría que fuera real / Son sueños, quiero llegar hasta el final / Y nada sirve si no estas, ¡eh!", comenzaba entonando el músico sobre un colchón de guitarras atronadoras que aportaban todo el rock a la gran noche de LOS40. Acompañado de su banda, Dani Martín recordó sus orígenes y volvió a hacernos sentir muy jóvenes.

En LOS40 Music Awards 2021, Dani Martín, además, consiguió llevarse a casa un premio de LOS40, el de Mejor Canción en la Categoría España por Portales.

No, no vuelve, el nuevo disco de Dani Martín

Once años han pasado desde la separación de El Canto del Loco en 2010. En la cima del éxito, el grupo formado por Dani, David, Chema, Iván y Jandro se despedía para siempre dejando innumerables himnos que hoy forman parte de nuestra vida y de la historia de la música.

El Canto del loco no vuelve, pero sí sus mejores canciones revisitadas por el que fuera su vocalista. En palabras de Dani Martín, este tributo se hacía necesario porque: "Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver", ha explicado Dani en sus cuentas oficiales.

"La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente. Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años", ha escrito Dani Martín.

En una entrevista reciente concedida a Tony Aguilar en LOS40 Global Show, el artista ha explicado que se reencontró con ECDL, durante el confinamiento y explica cómo fue.

"Me he reencontrado con El Canto del Loco en el confinamiento haciendo Instagram Lives y también yendo al psiquiatra. Tenía muchas cosas de El Canto del Loco anudadas y me he dado cuenta de que fue una etapa preciosa. Cuando te separas de una pareja, con perspectiva, puedes llegar a sentir cosas preciosas. Después del confinamiento estrené el estudio que había hecho en casa. No tuve creatividad durante el aislamiento y me apeteció jugar con esas canciones. Es un homenaje a mi primo David, a Chema, a Jandro, a Iván, a los fans... A día de hoy siento que tuve la suerte de sentarme con mi primo a hacer muchas canciones juntos, canciones que forman parte de la vida de mucha gente", ha dicho Dani a LOS40.