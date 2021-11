‘MasterChef Celebrity 6’ resolvió con sorpresa la incógnita del futuro de Verónica Forqué

Verónica Forqué se ha convertido en la protagonista de Masterchef Celebrity 6. Hasta sus compañeros aseguraban durante la semifinal que esta iba a ser la edición de "Verónica Forqué". Y seguramente se cumpla.

Porque la actriz ha sido la más comentada en cada entrega en la que ha participado. Incluso en la última. Y es que, la semana pasada no apareció en la prueba de eliminación porque explicó que se sentía "cansada".

Así, los jueces le permitieron continuar y le dejaron las puertas abiertas para regresar en la semifinal. Al arrancar la entrega de este lunes, llegaban a las cocinas Carmina, Juanma, Miki, Belén y Bustamante, pero la actriz no estaba entre ellos.

"Hay que ser coherente, procuro serlo, humilde y si no puedo más no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo necesitas parar", así ha sido la renuncia de Verónica Forqué a continuar en #MCCelebrity https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/80YgFRhu70 — MasterChef (@MasterChef_es) November 22, 2021

Hasta que Pepe le dio la bienvenida para sorpresa de todos. Unos se alegraron de volver a verla y otros no tanto, pero ella no había regresado en calidad de concursante: "Estoy regular. Necesito descansar. En la última prueba me agobié. No soy de tirar la toalla pero esta vez hay que ser humilde y decir que no puedo más. Dejo el delantal un rato, hasta la final cuando venga a animar. Pero es que no puedo más. Mi cuerpo y el universo me decían que parara", dijo.

Los jueces lo lamentaron y todos se despidieron de la que había sido tanto su cruz como su cara durante una edición muy singular.