‘Secret Story’: La visita de Tom Brusse deja secuelas en la relación de Julen y Sandra

En la última gala vimos que, como parte de la prueba semanal, Tom Brusse entraba a la casa de Secret Story. Si quería ganar, Sandra tenía que permanecer al margen de su presencia, como si no estuviera. Y aunque al principio fue así, cuando Julen entró en el mismo espacio, no pudo evitar hablar.

El francés echó en cara a Julen que fuera un mueble en la casa e intentó aconsejar a su ex sobre esta nueva relación que estaba comenzando, algo que ella no le dejó hacer.

Poco antes, Sandra le había confesado a Miguel Frigenti que tenía ganas de encontrarse con Tom Brusse porque tenían una conversación pendiente, pero parece que el jueves no era el día y la casa del reality, no era el sitio.

Incómodo con la visita

Tras la gala, Julen estalló, aunque con calma, como es él. Le echó en cara a su chica que todavía tuviera algo que hablar con Tom. “No sé qué más se tienen que decir los dos. Si tú quieres cerrar una etapa y empezar otra, la cierras”, decía en el Cubo mientras intentaba desahogarse, dejando claro que lo que había sucedido había sido un momento incómodo para él.

No quiso hablar mucho con su chica, pero si comentó el tema con Dani Oviedo. “Yo, si Sandra quiere estar tranquila y empezar una nueva etapa conmigo, de puta madre, es lo que más quiero ahora mismo, pero si va a estar quedando con él…ya me conozco yo esas películas y no me hacen ni puta gracia”, le decía.

Y por si alguien pone en duda que sea una cuestión de celos, él lo tiene muy claro: “No, celos no. No es la palabra, te lo juro”. Es más cuestión de quemar etapas: “Si tú has acabado algo, lo has acabado. Y esa persona tiene que hacer su vida y tú la tuya”.

“Tengo una ansiedad. Cómo estoy ahora, con la otra persona, es por culpa de la visita. No habla, yo ya paso”, decía Sandra a sus compañeros ante el mutismo de Julen tras la gala y su encuentro con Tom.

“Se raya él porque yo dije que iba a tener una conversación porque no me veo capacitada para salir de aquí después de dos meses y seguir con una guerra”, intentaba explicarse para justificarse.

A la mañana siguiente

“Es que pienso que es sano para empezar algo, que sea de cero no que traigas una mochila”, intentaba hacerse entender Julen. A la mañana siguiente parece que las cosas volvieron a su cauce.

Sandra le preguntó si estaba enfadado y él aseguró que no y que la iba a apoyar en todo. Pero el caso es que Tom sigue pululando en su relación y veremos si para mal.

De momento, la feliz pareja permanece unida y camino a la final.