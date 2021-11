David Bustamante saca la cara por su amigo Pitingo tras la polémica de 'Mastechef Celebrity'

Las trampas de Pitingo en Masterchef Celebrity 6 para que su amigo David Bustamante se coronase como el vencedor de la primera prueba del programa que daba paso a la semifinal del talent culinario más duro de la televisión de nuestro país, no obtuvieron sus frutos en lo que al formato repecta. Sin embargo, sí tendrán consecuencias positivas la sociedad y además, han llevado al cántabro a reafirmarse en su amistad por el cantaor y a sacar la cara por él después de que este haya recibido críticas por sus actos.

Los hechos sucedieron así: el cantaor flamenco visitó el programa que La 1 emitió ayer y durante las grabaciones se saltó las normas de Masterchef para ayudar a su amigo David Bustamante cambiando su decisión sobre cuál era el mejor plato de la noche para ayudar así a su compañero a ganar la prueba y por lo tanto a llevarse los 4.000 euros que concedía el programa para que el vencedor los donase a la ONG que prefiriese.

Pitingo cambió el color de la cartulina que indicaba cuál era el mejor plato de los que habían probado cuando ya sabía cuál era la elaboración del cantante y consiguió así que los jueces le designasen como el vencedor de la prueba.

Pero en la televisión todo se graba y las cámaras de Masterchef Celebrity 6 captaron la jugarreta del artista y de inmediato los jueces le quitaron el título y el premio a David Bustamante para dárselo a Juanma Castaño, el aspirante a Masterchef que había quedado en segunda posición y al quien iban a votar en primera instancia los amigos del cantante de No soy un superman.

"Pagaremos las consecuencias"

David Bustamante recibió la noticia con humor. El artista no podía creerse lo sucedido y entre risas aseguró que seguro que pagaría las consecuencias por los actos de Pitingo. Eso sí, desde el primer momento decidió que sería él mismo quien pusiese de su bolsillo los 4.000 euros de premio que minutos antes había anunciado que le otorgaría a la fundación Pequeño Deseo.

Pero la historia no acabó ahí. Tras emitirse el programa algunos usuarios de las redes sociales han criticado duramente a Pitingo por no cortar lo que se suponía que era una broma antes de perjudicar a un concursante y otros han hecho chistes sobre que la jugarreta del de Ayamonte le ha "costado" a Bustamente nada menos que 4.000 euros algo que no ha gustado a Bustamante. Por eso, el de San Vicente de la Barquera se ha pronunciado públicamente este martes para zanjar la polémica y mostrarle su apoyo públicamente a su amigo.

"Cuando se está haciendo un programa de entretenimiento, y un amigo mío hace el esfuerzo de darme una sorpresa y venir a apoyarme y por ello sale escaldado, se me parte el corazón… Quien no sabe diferenciar entre lo que es el humor y la verdad mal vamos…! Dejemos de ser tan crueles! Pitingo es una bellísima persona y no! No me ha hecho perder dinero! Ha logrado que una fundación gane 4.000€ más! GRACIAS!", ha indicado aspirante al sexto título de Mastechef Celebrity a través de Instagram en señal de cariño y comprensión hacia su compañero Pitingo.

Pitingo y Bustamante tienen el apoyo de sus fans

Aunque la polémica se haya dado entre los seguidores de Masterchef, la realidad es que los fans de Pitingo y Bustamante parecen no tener dudas de que lo acontecido en el programa de RTVE fue una broma y no han tardado en mostrar a ambos artistas su apoyo con mensajes como "Todo mi apoyo, pero si era una broma. Ni caso, viva el humor y ole tú"; "¡Yo me reí tanto anoche con ese gesto! ¿Quién no haría lo mismo? ¡Fue en plan cachondeo sin más! ¡La gente es la leche!" y "nos dio un gran momento donde nos reímos mucho, quién no sepa entender esto así, tiene un problema de estreñimiento".