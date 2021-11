Rauw Alejandro, Nicky Jam o Justin Quiles apoyan a Arcángel, destrozado por la muerte de su hermano pequeño

“Yo nunca había sufrido tanto! Yo nunca me había sentido tan abajo! Tan derrotado, tan perdido! Esto es nuevo...”. Con estas palabras el reguetonero portorriqueño, Arcángel, describe cómo se siente tras la muerte de su hermano pequeño, Justin Santos, que con 21 años perdía la vida este pasado domingo tras sufrir un accidente de tráfico.

Era él quien iba conduciendo cuando chocó de frente con un coche que conducía una mujer, presuntamente en estado ebrio, que conducía en dirección contraria. Iba con un amigo que resultó herido, pero él salió disparado del vehículo y murió en el acto.

“Ya te estabas convirtiendo en el hombre que yo siempre soñé! RECTO, LEAL, REAL Y CON SUS COJONES BIEN PUESTOS! Te estabas convirtiendo en todo lo que algún día soñé para ti! Yo te observaba a la distancia como te comportabas y estabas siguiendo el PATRÓN correcto mi hijo, mi hermanito, mi amigo, mi PROTECTOR!”, expresaba su hermano roto de dolor por la pérdida que no acaba de asimilar.

Las circunstancias familiares provocaron que Arcángel se convirtiera en el hermano responsable que tenía que encargarse de su hermano pequeño. “Te vi nacer y te crie junto a Mi madre con todo el amor del mundo, cambiaba tus pañales, te daba de comer cuando mami se iba a trabajar, no soportaba verte llorar porque me molestaba ver a un bebé tan lindo llorar tanto! Creciste B y cuando por fin llegó la oportunidad que siempre deseabas que era la de trabajar junto a mi te fuiste mi hijo!”, expresaba desconsolado.

Promesa de futuro

“Pero te prometo algo, cuidaré de nuestra madre más todavía, así como tú lo hacías”, le promete desde la desesperación. Un papel que había recaído en su hermano pequeño.

“No solo a ella, tú cuidabas de todos nosotros! De mis hijos (tus sobrinos) de nuestra hermana y sus hijas (tus sobrinas) tú eras el protector de TODOS! Aun siendo el menor de nosotros, los hijos de CARMEN, eras el más alegre, el que siempre sonreía y el que siempre quería ver a su familia junta! El bebé de MAMI mi HIJO MAYOR como yo le decía a todo el mundo!”, describía sobre la entrega de su hermano.

“Hoy me tocó levantarme en nuestra casa y afrontar la triste realidad de que no estás! Pero confío en que PAPÁ DIOS me enseñará el camino y te juro que caminaré por el firme, con mi frente en alto! Orgulloso del hombre que te convertiste! JUSTIN SANTOS mi ETERNO MANEJADOR!”, prometía para un futuro.

Y acompañaba estas palabras salidas de las entrañas con una ilustración con un significado para él. “Es solo una imagen de lo que sucederá en un futuro y es cuando me toque partir a mí quien me llevara al cielo serás tú! MI ANGEL!”, explicaba.

Y parece que se resiste a despedirse de su hermano. “Yo nunca te despediré, solo te diré hasta luego porque al final todos nos volveremos a ver! Pero mientras tanto, que se siga cumpliendo la voluntad de DIOS! Nos vemos pronto pero NO AHORA! AHORA ME TOCA CUIDAR DE ESTA FAMILIA MÁS QUE NUNCA! Y ESO LO HARÉ A TU NOMBRE CON TODAS LA FUERZAS DEL MUNDO! Acompaña a PAPÁ DIOS mientas él me muestra este nuevo camino por el cual me toca caminar! Descansa en paz REY, vuela alto REY y cuídanos desde tu nuevo lugar! EL REINO DE DIOS! #FLOWFACTORY4LIFE #LACALMASUITE 🎖⚙️🇩🇴🇵🇷⚙️🎖 HONOR, LEALTAD Y RESPETO”, terminaba de expresar en sus redes.

El apoyo de sus colegas

Está claro que Arcángel está roto por lo sucedido e intentando asimilar su nueva realidad. Y en este proceso ha contado con el apoyo de muchos de los protagonistas de la escena urbana latinoamericana. Y no han faltado mensajes de artistas españoles como Alejandro Sanz o Beatriz Luengo.