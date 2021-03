Bad Gyal, sin pelos en la lengua sobre la polémica de Arcángel: "Estoy harta de esta doble moral"

Bad Gyal ha vuelto a sacar la cara a favor de la libertad de las mujeres y esta vez lo ha hecho más allá de sus canciones. La catalana ha dado un golpe sobre la mesa con un contundente mensaje en el que defiende, concretamente, de la libertad sexual femenina. Precisamente este asunto es el epicentro de Pussy, su último tema en el que habla sin tapujos sobre sexualidad y sobre la imagen del género femenino.

Pero, ¿por qué se ha puesto tan seria Bad Gyal en su última publicación? Pues, tal y como ella misma ha afirmado, porque está harta. Concretamente, se ha dispuesto a dar su opinión como respuesta a la enorme polémica que generó una de las últimas publicaciones de Arcángel, en las que relacionaba el respeto que supuestamente merecen las mujeres con la cantidad de ropa que visten o con como se muestran en las redes sociales. Palabras que, como era de esperar, hicieron arder las redes sociales con reacciones de artistas de la talla de Anitta o Alejandro Sanz.

“Este mes es el mes de la mujer. Sin embargo estos días no siento que se nos haya celebrado ni apoyado, más bien todo lo contrario. Mi tema PUSSY esta siendo banneado en Youtube y TikTok por contenido sensible y desnudez y yo aún no entiendo por qué es tan problemático”, comenzaba el discurso de la artista urbana a modo de denuncia por algunas censuras que está sufriendo su videoclip.

Bad Gyal responde a Arcángel

“Para el colmo uno de mis artistas favoritos subió un texto en su historia diciendo que las mujeres que muestran su cuerpo no merecen respeto... Supongo que eso incluyó a: modelos, nadadoras, bailarinas, atletas.... Creo que bastantes mujeres nos quedamos dolidas y confundidas, pues muchas de nosotras crecimos escuchando reggaeton y viendo esos videos donde las mujeres bailaban y vistiendo ropa sexy esas mujeres, nos dieron inspiración”, escribía Bad Gyal dejando muy clara la decepción que le han producido las palabras de Arcángel, totalmente opuestas al mensaje que la catalana insiste en transmitir con su música.

Todo en un alegato feminista, cuando apenas pasan unos días del Día Internacional de la Mujer, en el que Bad Gyal no ha tenido pelos en la lengua (algo totalmente fiel a su estilo y que ha demostrado en canciones como Pussy o Zorra) para denunciar lo que, a su parecer, es una hipocresía en torno al tratamiento del género femenino.

“Me da mucho dolor e impotencia ver un hombre hablar sobre nosotras, sobre quién merece respeto y quién no, sobre cómo hay que comportarse para que te respeten y me confunde especialmente que sea un hombre que habla de la mujer sexy, del sexo y de lo que a EL le apetece hacer con las mujeres en sus letras sin que nadie deje de respetarle por eso. Es muy injusto que siendo todo esto tan obvio cualquier hombre del género se atreva a decir que no merecemos respeto por lo que ELLOS MISMOS llevan haciendo desde siempre”, continuaba.

“Aún me duele mas ver a mujeronas del género hablando, defendiéndonos a todas y ponerme a leer comentarios y ver que la gente no entendió nada. Que apoyan lo que dijo Arcángel. Por lo que tengo entendido a los hombres no les gustan las mujeres monjas.. o al menos a ellas no les escriben ni una canción. ESTOY HARTA DE ESTA DOBLE MORAL. De que separéis las mujeres que valen pa darles likes, subscribirse a onlyfans y follar de las que valen pa tener hijos, quedarse en casa cocinando, quereros... Que digas cuáles valen y cuáles no.... Todo esto en el mes de la mujer... en realidad como vamos a celebrar... nos falta mucho trabajo”.

Con estas palabras Bad Gyal concluía una exposición con la que ha dejado más que clara su postura, además de que no hay nada que pueda pararla. Unas palabras que, como no podía ser de otra forma, ilustraba con una foto suya exactamente como ella misma ha querido.