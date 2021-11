Star Wars The Old Republic, listo para recibir Legacy of the Sith

La última expansión de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, continuará construyendo una historia masiva y dinámica de Star Wars, enviando a los jugadores a una campaña militar para asegurar un planeta vital para su facción mientras descubren el plan definitivo del renegado Sith, Darth Malgus.

BioWare y EA han revelado que la fecha de lanzamiento de la próxima expansión de Star Wars: The Old Republic, Legacy of the Sith, será el 14 de diciembre, durante un livestream con el equipo de desarrollo. En este evento online, el estudio también mostró las actualizaciones que llegará al videojuego en Legacy of the Sith, incluyendo nuevos contenidos de la historia para descubrir el plan definitivo del Sith renegado, Darth Malgus, Estilos de Combate que amplían aún más las opciones del jugador y una variedad de mejoras en la calidad de vida del videojuego.

El Livestream, presentado por el Community Manager Jackie Ko y el Director Creativo Charles Boyd, comenzó con más información sobre la historia de la nueva expansión, incluida una presentación de las nuevas ubicaciones que explorarás. Desde las instalaciones submarinas de Manaan hasta la fortaleza Sith en ruinas en Elom y la Anomalía R-4 (a principios de 2022). También aprendimos más sobre personajes que regresan y algunos nuevos que se unirán a ti en tu lucha.

El lanzamiento de Legacy of the Sith marcará el inicio de la celebración del 10º aniversario del videojuego, que se prolongará durante todo el año 2022. Legacy of the Sith continúa la historia de Star Wars: The Old Republic y coloca a los jugadores en una campaña militar para asegurar un planeta vital para su facción mientras descubren el plan definitivo del renegado Sith, Darth Malgus. La expansión también presenta mejoras en la experiencia del jugador de SWTOR con una nueva función llamada “Estilos de combate”, que amplía las opciones del jugador al permitir que las clases puedan elegir distintos estilos de combate lo que desbloquea armas que antes no podían utilizarse, esto se traduce en una mejora en la estrategia y en el balance en los loadouts que los jugadores deberán tener para jugar.

Además de los nuevos contenidos de la historia y de las desafiantes misiones que se pueden llevar a cabo junto a amigos y otros jugadores, la expansión presenta una serie de mejoras en la experiencia del jugador con la nueva función, Estilos de Combate, que amplía las opciones del jugador.

"Es una historia que estamos seguros va a ser del agrado de los jugadores, exploraremos más las líneas argumentales de los Sith, hemos hecho algunos cambios en las clases y los estilos de combate y en general, creo que es una gran forma de festejar 10 años del juego y agradecer a nuestros gamers por permanecer con nosotros" señaló Keith Kanneg, productor de la expansión.

"Renovar las clases era una de las peticiones que más recibimos en los últimos años, siempre hay este deseo de los jugadores de poder desintegrar a alguien con el rifle de francotirador de un Mandalorian, o utilizar otro tipo de armas que por su clase estaban permanentemente bloqueadas, con Legacy of The Sith, este ajuste permitirá los estilos de combate, con lo cual puedes tener un personaje de una clase con un estilo de combate que tradicionalmente era exclusivo de otra, esto permite que las combinaciones que un jugador pueda obtener se multipliquen" explicó Charles Boyd, Director Creativo de la expansión.