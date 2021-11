‘El príncipe de Bel-Air’ vuelve: primer avance del reboot producido por Will Smith, ‘Bel-Air’

Ya es oficial: El príncipe de Bel-Air está de vuelta, y lo hace en una época acostumbrada a los remakes, los reboots y las secuelas. ¿Estará a la altura? No lo sabemos. ¿Pinta bien? Por supuesto, y más cuando volvemos a escuchar aquellas palabras de Will Smith que lo hicieron mundialmente famoso en la inolvidable sitcom de los noventa. Solo que esta vez él no es el protagonista, sino el joven Jabari Banks, un actor desconocido que debuta por todo lo alto con Bel-Air.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Bel-Air se quiere alejar por completo del tono cómico que tenía El príncipe de Bel-Air. La plataforma Peacock, en colaboración con Will Smith, que también ejerce de productor ejecutivo, ha preferido apostar por reconvertir la historia en un drama serial y traer la trama a nuestro presente para que los jóvenes de hoy puedan sentirse identificados con su protagomista.

Situada en la América moderna, Bel-Air contará con una serie de episodios dramáticos de una hora que serán análogos a la popular sitcom. La historia presenta a Will, un joven callejero de Filadelfia que acaba en las puertas de Bel-Air. Reimaginando toda la historia, esta ficción explorará más los conflictos y las emociones que fueron imposibles de tratar en una sitcom de 30 minutos. Estamos ante una producción seria que quiere distanciarse del humor y apostar por las emociones.

My Kingdom | Bel-Air | Early Teaser | Peacock Original

En el primer avance oficial de Bel-Air podemos ver a Jabari Banks sumergiéndose en una enorme psicina. A su alrededor flotan innumerables objetos: quads, balones de baloncesto, un trofeo y una corona, a la que persigue hasta un enorme trono rojo. De fondo escuchamos un monólogo que nos suena de algo. «Esto es la historia de cómo mi vida dio un vuelco y se puso patas arriba», reza la voz. «Miro a mi reino: por fin estaba ahí para sentarme en el trono».

Aún no hay fecha oficial para el estreno de Bel-Air. Lo poco que sabemos es que llegará a la plataforma estadounidense Peacock, dependiente de NBCUniversal, a lo largo de 2022.