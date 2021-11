Leticia Dolera destroza la Palma que le dieron en el festival de Cannes

La Resistencia de David Broncano recibió ayer a Leticia Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, las tres protagonistas de la serie que dirige Dolera, Vida Perfecta en un programa que lo cambiaría todo para la directora de esta serie.

Las tres actrices acudieron al Teatro Príncie de la gran vía madrileña para presentar la segunda temporada de Vida Perfecta y además de montar un columpio en el escenario del teatro y cambiar de sitio todo el mobiliario con el que La Resitencia cuenta para la realización del show, aceptaron el reto que Broncano y los demás miembros del equipo les habían preparado: romper el mayor premio que la serie ha ganado hasta el momento.

Las intérpretes se mostraron reacias a destrozar su premio al principio. Sin embargo, conforme fue avanzando la entrevista, Leticia Dolera, la directora y guionista de la ficción, acabó cediendo —no sin tener que llegar a pelear en directo con sus compañeras al más puro estilo de la lucha libre— y protagonizando uno de los momentos más épicos que se han visto en el programa.

"En realidad podemos ganar más premios. Podemos dejar sitio a lo nuevo", dijo Dolera como primer signo de que la idea de Broncano de romper la Palma que su ficción recibió en Canneseries 2019 en la categoría 'Mejor serie'.

Finalmente, el equipo sacó un mazo a escena y, después de discutir cuál era la mejor canción para acompañar el momento en el que es iba a desprender de uno de sus objetos más preciados al menos en lo que a lo profesional se refiere, Leticia Dolera tomó el mando y lo destrozó.

"Estoy entre contenta y con ganas de llorar, porque esta serie para mí es super importante. No el premio, pero esta serie son seis años de mi vida. He estado seis años trabajando en esta serie y escribiendo cosas que me han salido de dentro. Del estómago, del corazón y del coño. Y las he metido todas ahí. Mi propia crisis personal está en esa serie", reconoció Dolera a modo de despedida de su trofeo para después, romperlo de un mazazo y así, "dejar espacio para todo lo nuevo".

"¿Y ahora cómo duermo hoy?"

Aunque en ese momento la directora de Vida Perfecta parecía totalmente segura de lo que estaba haciendo, al llegar a casa Dolera confesó a través de Twitter que estaba en shock con lo que había ocurrido en La Resistencia e incluso llegó a preguntarse cómo iba a poder ser capaz de de dormir después de lo acontecido.

Eso sí, por suerte, la actriz ha recibido muchas alabanzas en las últimas horas por el estreno de la segunda temporada de la serie, algo que seguro que le ha subido el ánimo después de todo lo vivido en la tarde de ayer.

Ya no les quedan Palmas de Canneseries

Aunque Dolera, Villagrán y Freijeiro ganaron dos Palmas en Canneseries, después del destrozo de ayer en La Resistencia ya no les queda ninguna en su posesión. Ellas mismas desvelaron en el programa que durante la celebración en un hotel posterior a la entrega premios se les rompió la que recibieron a 'Mejor actriz' y que compartían entre las tres.

Una vez se les hizo pedazos el primer trofeo, las actrices lo recogieron y lo trajeron hecho añicos hasta España para entregárselo a los responsables de Movistar+, quienes, según ellas mismas explicaron, se suelen quedar con este tipo de premios al ser la plataforma responsable de la misma.

¿Se guardará ahora Movistar+ la otra Palma destrozada? ¡Habrá que preguntárselo a sus responsables!