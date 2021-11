Marina (‘La isla de las tentaciones’) anuncia que deja la TV: “Mi salud va por encima de la fama”

Marina García ha sido una de las protagonistas de las útimas ediciones de La isla de las tentaciónes y La última tentación.

Entró de la mano de Jesús y en la villa se enamoró de Isaac, 'Lobo', con el que salió para empezar una relación. Se fueron a vivir juntos pero a los pocos meses, él dejó la relación para empezar con Lucía, una amiga de ambos.

Los tres se reencontraron en La última tentación, donde se le vio a Marina pasarlo realmente mal con la situación. Tanto que, una noche iba a ir de invitada al plató y no pudo, como ya contamos.

"He estado muchos meses en depresión"

Un mes más tarde, la andaluza ha anunciado en sus redes que deja la televisión. Por lo que no volverá como colaboradora del Debate - donde la vimos en las primeras entregas- y tampoco continuará con su canal de Mtmad. Al menos, por un tiempo.

La joven se sinceró con sus seguidores: "He dejado a un lado la televisión y también mi canal por decisión propia. Llevo un año donde en mi vida han pasado millones de cosas, cambios bruscos y acontecimientos los cuales no he tenido tiempo de gestionar".

Story de Marina / Instagram

Para abrirse aún más, añadió: "He estado muchos meses en depresión, sin apenas salir de casa porque mi cabeza y el mundo que me rodeaba me estaban sobrepasando. Nunca pensé decir esto puesto que siempre, desde que empecé, pensé que todo lo iba a sobrellevar genial. Pero no ha sido así".

Y aunque asegura estar mejor, prefiere alejarse del foco mediático: "Puedo decir que a día de hoy he recuperado lo que un día perdí", dice refiriéndose a Jesús. "Estoy feliz y con ganas de vivir una vida apartada de todo esto. Necesito tiempo, mi salud va por encima de la fama, el dinero y la televisión", concluye.