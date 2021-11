Amaia estrena ‘Quiero Pero No’, su nueva canción con Rojuu: Mira aquí el videoclip

¡Ya está aquí lo nuevo de Amaia! Tras anunciarnos esta canción hace unos días, ya podemos disfrutar del último lanzamiento de la artista de Pamplona: Quiero Pero No. En esta ocasión, colabora con el productor y cantante Rojuu.

Los adelantos que Amaia Romero nos está dando a conocer del que será su segundo disco nos están llegando a cuentagotas en este tramo final de 2021. No obstante, cada vez que tenemos uno ante nosotros nos sabe a gloria.

En este Quiero Pero No, la flamante ganadora de Operación Triunfo 2017 se ha rodeado realmente bien, ya que une su incomparable dulzura cada vez que coge un micro con Rojuu y, de nuevo, con Alizzz a los mandos de la producción. Juntos, han sacado un sonido pop suave y, al mismo tiempo, llenos de energía con el bajo y la batería que están tan presentes a lo largo de la composición.

En la letra, Quiero Pero No nos habla de un anhelo que sentimos continuamente sin poder evitarlo, pero que la razón y la realidad nos obligan a apartar para convertirlo en reproche, tal y como los dos cantantes dejan claro en el estribillo: "Quiero verte pero no puedo, no debe pasar".

Por su parte, el videoclip que está dirigido por Mariano Schoendorff tiene unos gratos aires vintage, tanto en su forma como fondo. Esto se debe a la estética de colores suaves y a la resolución en 4/3 que han escogido.

Lo que sabemos del segundo álbum de Amaia

El segundo álbum de Amaia está previsto para 2022. Mientras tanto, podemos disfrutar de esta canción que acaba de lanzar, cuya portada es obra de Neelam Khan Vela:

Además, antes de este tema también nos regaló Yo Invito. Una canción que ha tenido una acogida enorme entre sus fans y acumula más de 1 millón de reproducciones en YouTube. Ahora, tendremos que esperar junto a estos dos adelantos de su próximo disco hasta que tengamos más novedades de la pamplonica. ¿Nos dará alguna otra sorpresa antes de que 2021 llegue a su fin?