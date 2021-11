‘Secret Story’ por fin culmina: Cristina Porta y Luca Onestini se dan su primer beso real

Cristina Porta y Luca Onestini han sido la pareja-no pareja de Secret Story, una de las historias más adictivas y menos comprensibles de los realities.

Porque, aunque se notaba que ella sentía mucho más que amistad por el italiano y la atracción le ha llevado a protagonizar escenas de casi relación, nunca se habían dejado llevar por ello.

Sin embargo, en esta semana en la que Cristina está nominada con Adara, dos de los pesos pesados más importantes del concurso, y podría ser la última vez que se vieran en la casa, ella daba la razón de no besar a Luca.

Cristina: "Prefiero no comer nada a comer una galleta"

Luca: "Puedes comer lo que quieras" #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/TRHS9txLwS — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 23, 2021

Fue cuando él le confesó que le gustaba todo de ella. Y la periodista le respondió en clave: "No me voy a comer una galleta porque si abro una caja de galletas pierdo el control y ya me quiero comer la caja entera. Si me como una galleta me como la caja entera, por eso no como la primera".

A buen entendedor pocas galletas bastan... así que ahí respondió a una de las preguntas que más se han repetido los espectadores del reality.

Justo, horas antes de que llegara el primer beso aceptado por los dos, sin una prueba de por medio. Apasionado, largo y acompañado de un: "Te quiero tanto".

😱 ¡Menudo beso! Si quieres verlo entero entra aquí: https://t.co/09vqGTM81S Esta noche lo vemos TODO a las 22:00 en @telecincoes #Secret25N pic.twitter.com/wjztSXrorY — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 25, 2021

Muchos han señalado que no es casualidad que llegue la noche antes de la expulsión. Pero sea por lo que fuere: HA LLEGADO.