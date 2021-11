‘Secret Story’: Los porcentajes dejan claro que la expulsión será un duelo de lo más reñido

Las últimas nominaciones dejaron a la casa de Secret Story en shock después de la traición que se vivió cuando Julen Guerra y Sandra Pica decidieron darle sus votos a sus nuevos amigos que, finalmente resultaron nominados. Aunque Adara Molinero, Miguel Frigenti y Sandra Pica estuvieron hablando para nominar en grupo e intentar salvar a la pareja de repescados de salir nominados, finalmente, los votos de la pareja fueron los que les pusieron en la palestra.

Su decisión de última hora hizo que sus dos nuevos amigos en la casa saliesen como nominados oficiales junto a Cristina Porta. De este modo, consiguió que tres de los concursantes más reconocidos por la audiencia se tuviesen que enfrentar a los votos de la misma. Unos votos, que por cierto, están echando humo desde el final de la gala.

Y gracias a eso, el programa ha mostrado unos resultados de lo más desconcertantes -o tal vez, todo lo contrario- con los porcentajes de expulsión de los nominados. Ante la atenta mirada de los concursantes, Jordi González les enseñaba las cifras:

Echando un mero vistazo rápido a los números, se descubren tres porcentajes: 66'4%, 33'5% y 0'1%. Aunque todo sea pura especulación, son muchos los que apuestan porque la movibilización de las dos mujeres nominadas -el amor y el odio que despiertan casi a partes iguales- deje a Miguel Frigenti como posible nombre detrás de ese 0'1%.

De ser así, está claro que los fandom de Porta y Molinero están trabajando duro para que sea una de las dos la próxima expulsada de Secret Story. Una de ellas, eso sí, tiene una amplia ventaja frente a la otra. Cuál de las dos es, y sobre todo, si habrá sorpasso, se descubrirá en la próxima gala del programa.

Los posicionamientos: la traición redimida

Tras descubrir los porcentajes, el programa daba paso al siguiente punto clave en la noche. Se trataba de los posicionamientos, que es el momento en el que los concursantes de la casa se sitúan tras el nominado que prefieren que se vaya. Un trámite que ya causó revuelo hace unas semanas, y esta vez ha vuelto a dar de qué hablar.

¿Os ha convencido el posicionamiento de Sandra después de sus nominaciones?

🔁 No, hay que ser consecuente

❤️ Sí, hay que hacer lo que se siente en cada momento #SecretNoche11 pic.twitter.com/HsZRZWPWgR — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) November 21, 2021

Aunque la mayor parte de la casa se situase detrás de Adara -y nadie tras Frigenti-, Cristina recibía dos claros detractores: Sandra Pica y Julen de la Guerra. La pareja, que decidió nominar a sus otros dos compañeros y acabó propiciando el podio de posibles expulsados, se redimía y decidía explicar un poco su pasada elección.

"Estando quienes están, que al final Miguel y Adara llegaron en un momento complicado, y sobre todo Adara antes de irse estuvo siempre ahí, también creo que no sería justo que ahora me posicione detrás de ella o sería un poco desagradecido", explicaba la extentadora. Sus compañeros no se pronunciaron al respecto, aunque tal vez eso fuese la respuesta que buscaban darle.