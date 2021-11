Lucía (‘La isla de las tentaciones’) explica el “problema” que ha tenido con su aumento de pecho

Lucía Sánchez ha cambiado mucho físicamente desde que saltó a la fama el pasado mes de enero, con el estreno de la tercera temporada de La isla de las tentaciones.

La joven gaditana llegaba a República Dominicana de la mano de Manuel, su novio, y salía sin él pero con Isaac (Lobo) como amigo especial. Meses después, se convertía en su nueva pareja, y se marcharon a La última tentación juntos.

Tras la emisión de esta, ella se cambiaba de look, con el pelo más corto y mostraba la reacción de su chico. Pero no solo eso, poco después también pasaba por quirófano para aumentarse el pecho.

Sobre esta última operación le han preguntado mucho sus seguidores - y es que le ha cambiado mucho el cuerpo- y ella daba todos los detalles: "Me las puse redondas y 250, chiquititas".

A lo que añadía: "Ayer fui a la revisión y hay un pequeño problema. Que no es de salud, lo contaré mejor en mi capítulo de Mtmad".

Pero no solo eso, también señaló otras mejorías que se había hecho como el microblading y temas bucales: "No llevo carillas pero sí me hago blanqueamiento".