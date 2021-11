Natalia Lacunza puede debutar en la lista el sábado y Lil Nas X regresar con su nuevo single

El programa del sábado pasado tuvo especial repercusión Twitter: en cuanto Tony Aguilar anunció que Natalia Lacunza era candidata a entrar en lista con Cuestión de suerte, la red social se llenó de apoyos a la cantante navarra; tanto es así que el HT #MiVoto40NataliaLacunza se convirtió en el primer TT a nivel nacional, y entre los cinco primeros también se colaron el título de la canción y el HT oficial del show, #Del40al1CocaCola. Parece que la posibilidad de que Natalia debute en el chart de LOS40 ha sido muy bien acogida por sus seguidores. Solo hace falta saber si esos apoyos serán suficientes para que se estrene en la lista este próximo sábado.

Natalia Lacunza es una de las jóvenes artistas de las que más y mejor se habla últimamente. Anda sobrada de talento, como nos demostró en el secret show que ofreció dentro de los eventos de LOS40 Music Awards 2021 Illes Balears. Cuestión de suerte es un tema de indie pop electrónico que se nos antoja destinado a consolidar su prometedora carrera. Y si entra en lista, este vaticinio puede hacerse realidad.

Natalia Lacunza - Cuestión De Suerte

Esta semana hay otro candidato: Lil Nas X con That’s what I want. El rapero estadounidense es uno de los nombres más destacados de este 2021, aunque lo conocimos en 2019 gracias a Old town road, su explosiva colaboración con el artista country Billy Ray Cyrus (que este septiembre lograba su décimoquinto disco de platino en Estados Unidos). Su música no entiende de barreras, como prueba el hecho de que más recientemente se haya unido al plantel de grandes estrellas que colaboran en el último disco de Elton John, The lockdown sessions.

Hasta hace poco ha estado en lista con Montero (Call me by your name), cuyo vídeo ha sido premiado como mejor del año en los American Music Awards. Su estilo audaz y provocativo está causando sensación, y para los Grammy de 2022 parte como candidato nada menos que en cinco categorías, tres de ellas de las importantes: Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación y Mejor Videoclip. De modo que el artista internacional del momento puede regresar este sábado a la lista de LOS40, lo que ocurrirá si recibe los apoyos necesarios con el HT #MiVoto40LilNasX.

Lil Nas X - THATS WHAT I WANT (Official Video)

¡Suerte a ambos!