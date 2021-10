Elton John lanza ‘The Lockdown Sessions’, su esperado disco con Dua Lipa, Lil Nas X, Stevie Wonder...

Ver a Elton John en los últimos meses es sinónimo de felicidad. La leyenda del pop está radiante, porque durante el confinamiento ha hecho un disco con artistas que ahora son sus amigos. Un trabajo inesperado que a partir de hoy, 22 de octubre, está disponible en todas partes.

The Lockdown Sessions (las sesiones del confinamiento) es el título de su disco plagado de colaboraciones. Músicos y estilos de todas las formas y colores conviven en este álbum rebosante de amistad y talento.

Pasado, presente y futuro de la música

El disco reúne artistas que pertenecen al pasado, presente y futuro de la música. Arranca con Cold Heart junto a Dua Lipa como buque insignia, un tema que nos maravilló al reinventar dos clásicos del pop y ya destaca en la lista de LOS40.

En la siguiente son Young Thug y Nicki Minaj los que acompañan al autor de Rocket Man. El tema en cuestión se llama Always Love You y es una fusión de estilos total, quizá la más llamativa del tracklist. Un viaje que va desde Elton cantando al piano hasta Nicki rapeando.

Elton John, Young Thug, Nicki Minaj - Always Love You (Official Audio)

Avanzamos con After All, donde Charlie Puth pone su voz y también sus dotes al piano. A esta le sigue Chosen Family, en la que Rina Sawayama saca a relucir su habilidad para cantar y emocionar en esta versión del tema de la cantautora japonesa. Juntos, nos traen un dueto con altas probabilidades de que se nos escapen las lágrimas.

Rina Sawayama, Elton John - Chosen Family (Performance Lyric Video)

Nothing Else Matters (clásico de Metallica) con Miley Cyrus al micro y Elton a las teclas es un regalo que no sabíamos que nos merecíamos. Sin duda, una de las mejores versiones de la power ballad que se hayan hecho jamás.

Hacia el final, nos encontramos con una auténtica cascada de emociones. One of Me con Lil Nas X es el preludio a cuatro colaboraciones con nombres que tienen un lugar especial en la historia de la música. El primero es Eddie Vedder, alma de Pearl Jam, quien resulta todo un soplo de aire fresco con el rock n' roll de E-Ticket.

Stevie Wonder se trae su armónica y un coro gospel en Finish Line. Se trata de una canción que hace llorar sin excepción a cuaquier fan de estas dos leyendas de la música. Nos vemos en la línea de meta, Stevie.

La incombustible Stevie Nicks es la compañera perfecta para Stolen Car, justo antes de que I'm Not Gonna Mis s You ponga el punto y final con el emblema del country Glen Campbell. Surfaces, Gorillaz, Years & Years, SG Lewis, Brandi Carlile, Jimmie Allen son el resto de artistas que ponen su talento en el álbum. Aquí, el listado completo de canciones:

Amistad como ingrediente principal

Como decimos, Elton se ha rodeado muy bien en los meses que nos tuvimos que quedar en casa. La música fue su compañera para pasar el rato, pero lo que no podría ni imaginarse es que acabaría haciendo un disco.

Todo esto y mucho más se lo ha contado a Tony Aguilar y Selene Moral en un encuentro digital hace tan solo unos días. “Todo fue culpa de Charlie Puth”, le confirmó a nuestros compañeros. Este artista fue el primero que se pasó por el estudio de su casa para escribir algo... ¡y menudo resultado! Gracias a la amistad, los amantes de la música tenemos un disco sin precedentes: emociones a flor de piel de principio a fin con un talento desbordante.