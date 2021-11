‘On a day like today’, la canción que entusiasmó a Bryan Adams: “¡Me encanta!. Tócala otra vez”

On a day like today nació en Londres, un día de Febrero de 1998, durante el primer encuentro de Bryan Adams y Phil Thornalley, co-autor de Torn, el hit de Natalie Imbruglia. Fue una sesión infructuosa, pero en el último momento, el músico inglés se acordó de una nueva melodía que había compuesto. "Deja que la toque", le dijo. La reacción del cantante de Ontario fue inmediata: "¡Me encanta!. Tócala otra vez". El tema, elegido para presentar el álbum homónimo de Adams, alcanzó el nº 1 de LOS40 el 28 de Noviembre de 1998. Justo unos días antes, charló con Tony Aguilar y contó algunos detalles del disco que ahora recordamos.

En Jamaica, su paraíso: "no hay ninguna duda"

Canadá es su país, vive en Londres, pero su paraíso, tal y como él mismo confesó en LOS40, "es Jamaica, no hay ninguna duda". En 1998, Bryan Adams empaquetó su estudio móvil en una docena de maletas y viajó a la isla caribeña para grabar On a day like today. ¿Por qué a Jamaica?, le preguntaba Tony Aguilar cuando le entrevistó: "Porque me gusta mucho. Es mucho mejor que estar en una caja de estudio, sin ver nada de lo que hay fuera. En Jamaica ves el paisaje, te bañas… lo que pasa allí es que la energía fluye". Allí, tiene una casa alquilada, donde instaló su equipo portátil. Lo mismo hizo con el anterior disco 18 'Til I Die (1996).

Adams viajó con un buen puñado de canciones que ya había escrito durante los primeros meses del año. Le esperaban meses de trabajo duro: "Pasé todo mi verano trabajando en el disco. En Febrero escribí On a day like today y después... entre marzo y mayo escribí el álbum completo, trabajé, trabajé, trabajé en el álbum, escribí las canciones, hice las demos, y en junio, julio y agosto, trabajé cada día para hacer este álbum".

Posteriormente lo mezcló y produjo en los estudios de su propiedad The Warehouse Studio junto a Bob Rock. Adams había comprado el edificio más antiguo de Vancouver, de 1800, y durante 10 años los diseñó y construyó junto a prestigiosos arquitectos canadienses. Inaugurados en 1997, On a day like today se convirtió en el primer álbum con canciones inéditas que Bryan mezclaba en sus estudios. Y el resultado, le gustó mucho: "Estoy muy orgulloso de este álbum", confesaba en LOS40.

"Porque vivo en Londres"

La canción elegida como presentación de su octavo disco, fue la que le daba título, un medio tiempo que vio la luz en Septiembre de 1998. Para escribirlo y producirlo, Adams había formado equipo con Phil Thornalley. El inglés tenía un amplio bagaje como músico, compositor y productor. Entre otras cosas, era conocido por haber participado en la composición de Torn, el hit de Natalie Imbruglia, y era el productor del álbum Pornography (1982) de The Cure.

Sin embargo, toda esa experiencia de Phil no había influido en Adams a la hora de elegirle como compañero de viaje en la canción On a day like today. La explicación que daba el cantante en LOS40, era mucho más simple: "Porque vivo en Londres y quiero conocer a gente que trabaje en Londres. Él era alguien a quien quería conocer, y fue por eso que nos reunimos y escribimos la canción. Así de simple".

Thornalley también tocó guitarras y bajo en el álbum y trabajó en los arreglos de cuerda.

"¡Me encanta!. Tócala otra vez"

No obstante, el co-autor del hit de Imbruglia no opinaba lo mismo. Si Adams pensó en él fue por el éxito de Torn. Lo contaba en una entrevista en Songfacts: "Oh, adoro esa canción. Debido al éxito de Torn, recibí la llamada de teléfono. '¿Te gustaría trabajar con Bryan Adams?'. Y yo contesté '¡Por supuesto!'. Él vive en Londres y fui a su casa y tuvimos una breve sesión de composición. No salió nada. Yo tenía la sensación de que había perdido una oportunidad, así que cuando iba hacia la puerta para marcharme le dije '¿Sabes qué? Tengo esta otra canción, deja que la toque'. Y entonces él dijo, '¡Me encanta!, tócala otra vez'. Y fue así como se consolidó nuestra relación".

Un vínculo que se prolongó durante muchos años y que comenzó con On a day like today. "Le encantaba la canción", continuaba diciendo Phil. Creo que era diferente a todo lo que él estaba escribiendo en esa época. No era un rock directo, tenía un toque melancólico, y creo que hicimos una grabación realmente buena. Tuvo éxito aquí (en Reino Unido), pero no tanto en otras partes. Pero fue una de esas cosas que ocurren en el último minuto: 'Antes de marcharme deja que te enseñe una idea más'. Y funcionó bien"

Por su parte, Bryan Adams detalló la historia de la canción en Songfacts: "Empezó con una composición de Phil Thornalley. Cuando estaba en Jamaica trabajando para el álbum, me di cuenta de que tenía el sentimiento correcto para ser cantada justo en ese momento: 'El mundo entero podría cambiar, el sol va a brillar, brilla a través de la lluvia'. Eso es Jamaica, absolutamente"

Un elefante gris

El videoclip de On a day like today, dirigido por Joseph Khan, explica la incógnita de la portada del CD, en la que un elefante camina por una calle detrás de Bryan Adams, guitarra al hombro.

Bryan Adams - On A Day Like Today

A lo largo del clip, van apareciendo pistas en diferentes sitios como una página de periódico, sobre el asfalto, en una botella de cerveza, etc: Escoge un número entre el dos y el nueve, pero no lo digas en alto/ Multiplícalo por nueve/ El nuevo número tiene dos dígitos, súmalos/ Resta cinco/ Encuentra la letra que le corresponde en el alfabeto/ Encuentra un país que empiece con esa letra/ Toma la segunda letra del país y piensa en un animal/ Piensa en su color.

Si se hace correctamente, la solución es un elefante gris

"Soy Bryan Adams, y soy nº 1 en Los 40 Principales"

On a day like today se convirtió en el sexto nº 1 de Bryan Adams en LOS40 el 28 de Noviembre de 1998. El artista lo anunciaba así: "Hola, soy Bryan Adams y soy nº 1 en Los 40 Principales con On a day like today"

El segundo single del álbum, su dueto con Melanie C en When you're gone, también llegó a lo más alto de la lista el 6 de Marzo de 1999. El octavo y último nº1 del canadiense fue The best of me en Febrero de 2000.

Dos décadas después, Bryan Adams sigue ocupando la actualidad. En marzo de 2022 publicará su nuevo álbum So happy it hurts, y un mes antes aterrizará en España para ofrecerá dos conciertos: El 1 de Febrero le podremos ver en el Wizink Center de Madrid, y el día 2 actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.