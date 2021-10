Mel C fue la segunda opción de Bryan Adams para el dueto 'When you're gone', tras el rechazo de Sheryl Crow

Cuando Bryan Adams hizo When you're gone, le propuso a Sheryl Crow que la grabara con él. Lo que no se esperaba es que la norteamericana ni siquiera se dignara a responderle. Estuvo a punto de descartar el dueto, pero quiso el azar que un día coincidiera en el ascensor de un hotel de Los Ángeles con Melanie C. "Deberíamos cantar algo juntos", le dijo. Y ella respondió "¡Me encantaría!". El 30 de Octubre de 1998, los dos se reunían en Nueva York para grabar el videoclip a las ordenes del alemán Marcus Nispel.

When you're gone es una canción que Bryan Adams co-escribió junto al compositor inglés Eliot Kenndy para su séptimo álbum de estudio On a day like today (1998). Además, el músico canadiense lo produjo junto a Bob Rock. Se grabó entre Junio y Agosto de 1998 en el estudio de su propiedad, llamado The Warehouse, situado en Vancouver (Canadá).

Cuando estaba haciendo el tema, le pedí a Sheryl Crow que colaborara, pero ¡nunca recibí su respuesta!

Por entonces, el también fotógrafo había grabado duetos con grandes estrellas del firmamento musical: con Tina Turner en 1985 (It’s only love), con Sting y Rod Stewart en 1993 (All for love) o con Barbra Streisand en 1996 (I finally found someone). Adams había concebido When you're gone para que fuera interpretado junto a una voz femenina. Y aunque no había sido su primera elección, su 'partenaire' en el tema fue Melanie C.

"Me dio el coraje para iniciar mi carrera en solitario"

En 1998, Melanie Jayne Chisholm era una de las integrantes del fenómeno Spice Girls. Las 'chicas picantes' habían arrasado con sus dos primeros discos - Spice (1996) y Spiceworld (1997) - que habían vendido millones de copias y lideraban las listas de todo el mundo. El dueto de la Spice Deportista con Bryan Adams se convirtió en su debut como solista. Era su primer trabajo al margen de la banda. Un año después emprendería su carrera como Melanie C - o Mel C - y su primer álbum se llamó Northern Star (1999).

Un encuentro fortuito en el ascensor de un hotel de Los Ángeles fue el inicio de esta gran colaboración que irrumpió en las listas de éxitos de finales de los noventa. / Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images

Pero aquella colaboración con el canadiense fue fundamental para ella. Veinte años después de su grabación, declaraba en una entrevista para la agencia EFE: "Fue muy importante para mí, porque me dio el coraje para iniciar mi carrera en solitario".

Mel C fue segunda opción

No obstante, Mel C no había sido la primera opción de Adams e incluso estuvo a punto de no producirse nunca. Lo contaba el canadiense en la BBC: "Cuando estaba haciendo el tema, le pedí a Sheryl Crow que colaborara, pero ¡nunca recibí su respuesta!". Tan decepcionado se sintió Bryan que "llegué a un punto en el que pensé '¿esta canción debería seguir siendo un dueto?'

Casualmente, Bryan y Mel coincidieran en el mismo hotel de Los Ángeles. El encuentro trascendental se produjo en el ascensor: "Estaba en Los Ángeles en esa época y cogí el ascensor del hotel y entré con Mel y le dije '¡hola Mel! y ella respondía '¡Hola!'". Los dos ya se conocían personalmente: "La había conocido hacía años en el programa Top of the Pops, cuando el primer single de Spice Girls estaba arrasando".

"Le comenté: 'Deberíamos cantar algo juntos' y ella dijo '¡Me encantaría!'. Y a continuación yo repliqué '¡Tengo una para ti!'". Dicho y hecho. Sheryl había ignorado a Bryan, pero Melanie accedió entusiasmada a la propuesta.

Una pareja deambulando por una casa

A finales de Octubre de 1998, Bryan Adams y Melanie C se encontraron en un estudio de Nueva York para grabar el videoclip de When you're gone. Lo dirigió el cineasta alemán Marcus Nispel, y muestra a la pareja dando vueltas en el interior de una casa, en estancias separadas. Ambos se echan de menos, se buscan, entran y salen de las habitaciones, pero no se encuentran.

Las imágenes son un reflejo exacto de la letra de la canción: "He estado deambulando por la casa toda la noche/ Preguntándome qué demonios haces/ Estoy intentando concentrarme/ Pero solo puedo pensar en ti... / Cuando te has ido/ Me doy cuenta de que estoy enamorado".

Nº1 en LOS40

El single recibió buenas críticas y aunque no tuvo demasiado éxito en Estados Unidos, sí alcanzó cifras importantes en Reino Unido: superó las 900.000 copias. Tanto Bryan como Mel C la incluyen habitualmente en sus conciertos.

Para Bryan Adams, When you're gone fue su séptimo nº1 en LOS40 el 6 de Marzo de 1999. Para Mel C fue la primera y única vez que, en su andadura como solista, alcanzó lo más alto de la lista. Como componente de las Spice Girls sí había estado en lo más alto: con Wannabe (en 1996) y con Say you'll be there (en 1997).

Bryan cambió a Mel por Pamela Anderson

En 2005, Bryan Adams cambió a Melanie por Pamela. Ese año, el artista publicó el recopilatorio Anthology y grabó una nueva versión de When you're gone con la socorrista de Los vigilantes de la playa para la edición norteamericana del doble CD. "Para mi nuevo álbum antológico quería sustituir la canción que hice con Mel C, ya que no tuvo éxito en América. Así que le pregunté a Pamela si podría cantarla. La grabamos en Los Ángeles un par de meses después. Y tras tomarnos unas copas de champan, ella se marchó".

"Las Spice Girls deberían hacer su versión"

En 2019, coincidiendo con la gira Spice World (en la que no participó Victoria Beckham) Bryan manifestó en el periódico británico Metro su deseo de grabar un nuevo tema con Mel C: "Me encantaría cantar otra vez con Mel. Fue genial trabajar juntos. Mel es una estrella y yo estoy encantado de que las Spice Girls salgan de gira este año. Y considero que deberían hacer su propia versión de When you're gone". Lamentablemente, ninguno de esos deseos del multifacético artista se ha cumplido.