Miguel Frigenti saca toda su rabia contra Cristina y Luca en ‘Secret Story’ tras conocer la expulsión de Adara

Esta semana había expectación ante la expulsión que sacaría de la casa a una de las líderes de cada uno de los bandos que se habían formado en la casa de Secret Story. Adara Molinero o Cristina Porta, una de las dos acaba su concurso y la audiencia está muy dividida, no había más que ver los porcentajes de las votaciones.

Finalmente, la balanza se inclinó para expulsar a Adara Molinero, la que en su día fue repescada. Otro de los momentazos era conocer la reacción de su Sancho Panza, Miguel Frigenti. El escudero había seguido fielmente a su Quijote y ahora tocaba separarse.

“Miguel, 50 euros por lo que estás pensando en estos momentos”, le ofrecía Jorge Javier Vázquez al concursante tras conocer que su amiga se iba. Y ya conocemos al periodista, no le hacen falta ningún ofrecimiento para empezar a hablar y desahogarse, que otra cosa no, pero pelos en la lengua no tiene.

“Qué asco y qué mierda de semana me espera”, era lo primero que le salía con un aire derrotista y cansado. El presentador bromeaba con el poco positivismo que veía en su actitud.

Frigenti rabioso

“Te podría engañar y decir que ‘bueno, lo acepto o intentaré pasarlo lo mejor posible’, pero no. No los soporto, no los aguanto. Ella me ha decepcionado, me parece que va de doña perfecta y es una altiva y una soberbia. No la aguanto y él tres cuartos de lo mismo. Puede caerle muy mal a la audiencia lo que estoy diciendo y puedo parecer lo peor de lo peor, pero es lo que siento. No aguanto a estas dos personas y estoy deseando irme a mi casa”, continuaba completamente derrotado.

Pero que no suenen las alarmas que en ningún momento ha pensado en abandonar. “Si pudiera me iba ahora mismo, pero estoy comprometido con este programa y estaré hasta que la audiencia quiera. Pero sé que voy a estar jodido, no, lo siguiente. Se creen los dueños de la casa, hay que hacer lo que ellos dicen. Ella se cree maría perfecta, él con su papelón, tres cuartos de lo mismo. No me los creo, con lo que me han demostrado esta semana, no me los creo”, admitía.

No es el único que no cree en la historia que se han montado Cristina Porta y Luca Onestini. “Una persona que va tan de guay se acerque a mí para decirme que a mí se me contrata por ser mala persona, que soy un personaje y que soy lo peor de lo peor, no sé dónde ella se cree que está. Es igual que todos, no es más que nadie. Me demuestra que es una acomplejada cuando se atreve, con tanto lujo, a despreciar el trabajo de los demás”, añadía Frigenti cada vez más encendido.

Consciente de hasta dónde puede llegar, quiso pisar el freno. “Prefiero no seguir vomitando más porquería, pero es que ahora mismo estoy rabioso”, confesaba.

“Te dan un móvil y haces un vídeo”, le decía Jorge Javier. “Sí, con mi madre”, contestaba él con ironía provocando las risas del presentador que estaba disfrutando con el momento.

Veremos si realmente la semana es tan mala para él como piensa.