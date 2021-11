Rumores de boda e infidelidad entre Lucía e Isaac de 'La isla de las tentaciones'

¡Rumores de boda entre Isaac Torres alias 'El lobo' y Lucía Sánchez! ¡Eso sí, solo rumores! La pareja que se conoció en La isla de las tentaciones y que después regresó a La última tentación, podría darse el sí quiero muy próximamente según aseguró ayer en televisión Valeria Cara, una mujer que puso estas palabras en boca del propio Isaac.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. Cara acudió anoche al formato de Mediaset conducido por Nagore Robles, Sobreviviré, para contar que 'El Lobo' le fue sido infiel a Lucía con ella el pasado domingo 14 de noviembre en una discoteca de Málaga. Una relación fugaz en la que, según la supuesta amante de Isaac, fue él el que dio el primer paso interesándose por ella.

"Él le dijo a mi amiga que se iba a casar en un mes pero que firmaba el divorcio por mí", sostuvo Cara en el plató ante la sorpresa de Nagore para después apuntallar que este matrimonio sería con su actual novia, con Lucía Sánchez.

"Esto no lo sabe nadie. De ser cierto las únicas personas que lo saben son Lucía e Isaac", apuntó al respecto la conductora del programa. Sin embargo, a los pocos segundos Nagore trató de hacer memoria y sostuvo que cuando Isaac y Lucía entraron en La última tentación él tenía la intención de regalarle a su novia un anillo. "No sé si de boda o como un compromiso de noviazgo", recalcó la conductora del formato.

"Me lie con él"

Valeria cara en 'Sobreviviré'. / Mtmad

Según Valeria Cara, en su encuentro en la discoteca malagueña ella e Isaac se liaron en el baño que el establecimiento reserva para los empleados, después de haber cruzado escasas palabras y de que el extentador se interesase por ella a través de sus amigos.

"Yo lo paré y hablamos", indicó la malagueña cuando explicaba que se habían liado nada más entrare en el baño. "Me habló de Marina y me dijo que con ella se aburría, que era solo sexo. Y me dijo que a Lucía la quería pero que no era lo que buscaba realmente. Pero que cree que el problema lo tiene él. Que en las tías lo que busca no es lo que encuentra", añadió Cara.

La malagueña aseguró que ella acudía al plató de Sobreviviré a destapar a Isaac tanto para hacerle llegar el mensaje a Lucía como porque ella se había ilusionado con él después de su primer y único encuentro y que el de Barcelona, tras liarse con ella, había desaparecido. Eso sí, Cara no aportó ninguna prueba física al formato de televisión que pudiese sostener su testimonio —más allá de la palabra de un amigo— ni en lo que respecta a la infidelidad ni a la supuesta boda.