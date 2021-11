Bryan Adams es hospitalizado en Italia tras dar positivo en Covid-19

Bryan Adams no está en su mejor momento. El cantante, guitarrista, compositor y artista en general nacido en Canadá volvió el pasado jueves a dar positivo en Covid-19 por segunda vez en el último mes justo cuando aterrizaba en Italia.

"Aquí estoy. Acabo de llegar a Milán y he dado positivo en Covid por segunda vez en en un mes. Así que me voy al hospital. Gracias por su apoyo", indicó él mismo a través de sus redes sociales mostrando una fotografía en la que se le podía ver sentado en la sala del aeropuerto Milán Malpensa en la que se realizan los tests a los viajeros y otra en la que mostraba la ambulancia que le iba a trasladar al centro sanitario.

Aunque en las imágenes Adams no parece tener un aspecto muy deteriorado, la realidad es que ni el músico no su equipo han dado más detalles sobre su estado de salud actual, por lo que se desconoce la gravedad de la afección provocada por el Sars-CoV-2. Lo que sí se sabe gracias a Billboard es que Adams está vacunado con la doble dosis y que en su primer contagio no tuvo ningún síntoma.

El 30 de octubre ya fue positivo

El pasado 30 de octubre Adams debía acudir al Salón de la Fama del Rock and Roll junto a HER para interpretar 'It's only love' en honor a Tina Turner. Sin embargo, ese mismo día el canadiense fue diagnosticado de coronavirus y en el último momento tuvo que cancelar su show y fue sustituido por Kaith Urban.

En febrero pasará por España con 'Live 22'

Si las medidas sanitarias y la salud lo permiten está previsto que el próximo mes de febrero Bryan Adams haga parada en España para dar dos conciertos enmarcados en su gira 'Live 22'. Uno en el WiZink Center de Madrid, el 1 de febrero de 2022; y el segundo en el Palau Sant Jordi de Barcelona, donde actuará al día siguiente.

Además, el rockero que lleva cuatro décadas de carrera a sus espaldas y 14 álbumes de estudio, también pasará por Portugal. En el país vecino se subirá al escenario de Oporto el día 29 de enero y en el de Lisboa el 30 de enero.