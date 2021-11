Rauw Alejandro se sincera sobre su relación con Rosalía y desvela quién dio el primer paso

Rosalía y Rauw Alejandro forman una de las parejas del momento. Una buena muestra de ello es cómo revolucionaron por completo la alfombra de LOS40 Music Awards o cómo dejaron sin palabras con su primer beso en público sobre el escenario de nuestros premios (con un Ibai Llanos viral de por medio). Sea como sea, Rosalía y Rauw Alejandro crean una expectación máxima a su alrededor y son muchas las curiosidades en torno a ellos que los fans tienen.

Ha sido en una entrevista con el programa puertorriqueño Alofoke Sin Censura donde, tras hablar sobre su música, sus nuevos trabajos y dar algunos detalles como que va a introducir más baile en sus puestas en escena, la charla ha tomado otro rumbo con una única protagonista: Rosalía.

Visiblemente ruborizado y sin querer dar demasiados detalles sin la presencia de la cantante de Malamente, Rauw Alejandro ha desvelado que aunque oficialmente llevan juntos dos meses, realmente su relación se remonta a mucho tiempo antes. “Hay muchas parejas que se ‘enchulan’ y se van a fuego, nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Llevamos un par de meses, un par de tiempo… Llevamos un tiempo largo”, ha explicado el intérprete de Todo de ti sin poder evitar la risa nerviosa. Por lo que, a juzgar por sus palabras, todo apunta a que cuando los primeros rumores les relacionaron, entre Rosalía y Rauw Alejandro ya había algo más que una amistad y los fans estaban en lo cierto. “Lo de nuestras fotos de motocross fue en Florida”, ha añadido entre risas aclarando cualquier tipo de duda al respecto.

Yendo un paso más allá, Rauw Alejandro ha explicado que cuando se dejaron ver saliendo del restaurante – las famosas fotos que se tomaron como primera confirmación y que dieron la vuelta al mundo – “ellos ya estaban seguros de lo suyo”. “Me quería asegurar de que ella era la persona que está puesta pa’ mi”, ha dicho el puertorriqueño, dando más razones de por qué sus comienzos como pareja han sido pausados. Además ha asegurado que “los dos tienen una carrera que cuidar”.

¿Cómo se conocieron Rosalía y Rauw Alejandro?

"Gracias a la música", ha asegurado contundentemente el cantante. Además, ha dicho que fue él quien dio el primer paso en la relación, que comenzaron a hablar y que, poco a poco, surgió la chispa.

Una magia que ha ido creciendo “con el tiempo”, como insiste el artista una y otra vez. Pero, haciendo referencia a la declaración de amor que Rauw Alejandro le dedicó en pleno concierto a la catalana, el cantante ha vuelto a hacer toda una declaración hacia Rosalía: “Estoy ‘enchulado’, enamorado, el amor es bello. A la misma vez estoy enfocado en mi carrera, estar enamorado te ayuda a enfocarte… Hay gente que te suma y quienes te restan. Cuando conoces a quien te suma, te hace crecer y mejorar”. ¿Será esta la confirmación definitiva de que son la pareja del momento?

¿Tienen planes de boda Rauw Alejandro y Rosalía?

De momento no suenan campanas de boda entre ambos artistas. Además, tal y como el puertorriqueño ha explicado en esta entrevista, el tiempo es su mejor amigo y las prisas no van con ellos: “¡Cómo me voy a estar casando! Estamos contentos… Nosotros volamos bajito. Estuvimos ya un tiempo juntos sin que la gente supiese”, ha concluido Rauw Alejandro en la, hasta ahora, charla más sincera a nivel amoroso que se ha dado.