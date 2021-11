St. Pedro: “No quiero que me siga gente a la que tengo que convencer para que me siga”

La industria de la música está en continuo movimiento. Cada vez son más los artistas que presentan sus prometedores proyectos y conquistan a miles y miles de personas en todo el mundo. Este es el caso de St. Pedro, el artista canario que dio de qué hablar con Phone Sex y ahora nos tiene a todos completamente hipnotizados con su voz.

El artista ha presentado Como Antes, una canción de ritmos urbanos que ya se ha colado en las playlists de las canciones favoritas de muchos usuarios. Aprovechando su lanzamiento, nuestro protagonista ha visitado el estudio de LOS40 Urban para charlar sobre él. Aunque no es el único tema que ha protagonizado esta conversación.

St. Pedro ha hecho un repaso por sus inicios. Sin duda, el éxito de Phone Sex fue algo imparable, y le ha marcado personal y profesionalmente para siempre. Rebeca León, la que también es manager de Rosalía y Juanes, no dudó en ficharlo en su equipo al escuchar su voz. Él le está eternamente agradecido, y eso es algo que hemos podido comprobar en esta entrevista.

Para el canario, los sueños se cumplen. Pasó por el talent show de La Voz, en el que Juanes acabó siendo su coach. Pero es que el colombiano siempre ha formado parte de las influencias musicales del intérprete de Como Antes. ¿Quién le diría cuando escuchaba sus canciones en el Seat Toledo de su madre que acabaría trabajando con él?

La escena de la música en las Islas Canarias está en pleno auge. Cada vez son más los artistas de este bonito territorio que consiguen conquistar las listas de éxitos. Ptazeta y Sara Socas son solo algunos ejemplos. Por supuesto, para St. Pedro es un auténtico orgullo. "Ya era hora. Por fin se fue el ojo hacia las islas. Las islas lleva teniendo talento en el mundo del hip-hop, del funky, del rock de siempre", dice.

Otra característica que define a St. Pedro es su naturalidad. Tiene claro que quien escuche su música debe hacerlo porque le apetece y quiere descubrir sus historias. "No quiero que me siga gente a la que tengo que convencer para que me siga", deja claro el artista.

St. Pedro va a seguir ofreciéndonos su talento, y en LOS40 Urban ha dado alguna pista de lo que se viene después de Como Antes. ¡Permanece atento/a y no te lo pierdas!