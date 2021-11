Pilar Rubio sobre Maluma, J Balvin y Karol G: “No conozco a ninguno ni lo quiero hacer”

Pilar Rubio ha trasladado su vida a Francia porque ha decidido darle prioridad a su familia y seguir los pasos de su marido, Sergio Ramos, que ahora juega en un equipo francés. Pero, eso no significa que haya roto lazos con España y, de hecho, se pasa el tiempo viajando de un país a otro.

En su última visita ha venido a presentar su segundo libro, Mi método para llevar una vida saludable, que nos cuenta cómo encontrar un equilibrio en diferentes parcelas que influyen en nuestro bienestar.

Estuvimos charlando con ella un poco de ese libro que ya ha sido nº1 de ventas, y, de paso, hemos aprovechado para hablar con ella de música, que de sobra es conocida su afición por ir a conciertos.

Eso sí, es escéptica cuando se le propone una charla de música con LOS40 porque asume que sus gustos no encajan con los nuestros. Pero para hablar de música, no hay barreras y de ahí que no le importara jugar con nosotros a elegir un artista entre los tres que le proponíamos.

Maluma – Karol G – J Balvin

No conozco a ninguno, ni lo quiero hacer. Me suenan los nombres, por supuesto, pero no conozco su música para poder elegir uno, no sé qué canta cada uno.

Rosalía – Adele – Lady Gaga

Lady Gaga, la admiro muchísimo como artista. Me gusta su capacidad de reinventarse constantemente, que es una creadora, compone sus canciones y para mí eso es respeto total porque es complicadísimo y es artista, y además es actriz y todo lo hace bien. Me encanta ella y tiene una personalidad arrolladora.

Dani Martín – Alejandro Sanz – Pablo Alborán

Me preguntas unas cosas… son maravillosos los tres (risas). Creo que son tres artistazos y referentes a nivel nacional. Los tres, no podría quedarme con uno en particular.

Europe – Mago de Öz – AC/DC

Ahí tengo el corazón dividido totalmente. Europe es uno de mis grupos de toda la vida. Con Mago de Öz comparto muchos momentos a nivel personal y han estado muy presentes también en mi vida. Y AC/DC, no sé, están mis hijos y AC/DC, mira mi tatuaje. Dioses.

Edurne – Aitana – Lorena Gómez

Las tres tienen una voz espectacular y las admiro porque son maravillosas.

La bien querida – Love of Lesbian – Zahara

De esos tres solo conozco a La bien querida porque vino una vez a El Hormiguero e hicimos un reto Pablo y yo con una canción suya y me encantó, me gustó mucho.

Aunque dicen que es bueno abrir la mente y conocer cosas nuevas, parece que ella, en lo musical, tiene las ideas bastante definidas.