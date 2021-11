Pilar Rubio: “Disfrutar de una manera plena, sexualmente, es importante en el cuidado integral de la mujer”

Pilar Rubio desarrolla muchas facetas profesionales y una de ellas es la de escritora. Acaba de publicar su segundo libro, Mi método para llevar una vida saludable que firma a medias con una serie de profesionales de varios campos que tienen que ver con el bienestar.

Lo ha probado en primera persona y es lo que le ha servido a ella para encontrar un modo de vida saludable que incluye, además de ejercicio y nutrición, otras parcelas como el cuidado de la salud mental, la salud sexual o los tratamientos estéticos. Comparte las charlas que ha mantenido con diferentes profesionales referentes en sus distintos campos.

A ella le ha funcionado y ahora quiere ayudar a otras mujeres a conseguir su mismo nivel de bienestar. Nada más salir a la calle se situó en el nº1 de ventas de libros de entrenamiento y coaching de deportes.

Tiene una agenda muy apretada, pero decidió venir a España para conceder algunas entrevistas y presentar su trabajo. Diez minutos de charla para asentar algunas bases de su mensaje.

Segundo libro y nada más salir, nº1 de ventas, ¿qué te hace sentir eso?

Me hace muy feliz, sobre todo, por lo que hemos conseguido. Estoy super emocionada, sobre todo, porque llegar al nº1 de ventas supone que este mensaje, que este método, llega a muchas mujeres. Que el conocimiento que hemos querido compartir está ahí y van a poder tenerlo a mano y va a ayudar a que se sientan mejor. Y también porque vamos a ayudar a los niños con piel de mariposa con la recaudación de este libro.

Que sea nº1 de ventas significa que hay mucha demanda de este tipo de conocimiento, ¿tan mal nos cuidamos?

Yo creo que nos cuidamos a medias y eso me ha pasado a mí, también, antes de ponerme a investigar hace años. Me he interesado siempre por el cuidado, desde que me quedé embarazada por primera vez, empecé a meterme en este mundo, a interesarme, a investigar el porqué de las cosas, que nos falta… Al final, cuando nos venden un libro, a lo mejor es de entrenamiento, o de nutrición, pero un libro que englobe todo y entienda el cuidado como algo integral, que necesita que todas sus parcelas tengan algo de importancia y que plantee cuidar tanto la salud mental como a nivel físico, es difícil.

Espero que dentro de ese concepto integral, no domines todas las parcelas porque si no, serías demasiado perfecta, ¿no?

En el libro hablo de todas. Para mí es como el quesito del juego del Trivial, que tú tienes que rellenar con quesitos. Tienes que rellenar el campo de la nutrición, importantísimo, del entrenamiento… pero date cuenta de una cosa, si tú no comes bien no vas a poder entrenar bien porque no tienes fuerza, pero es que, si entrenas bien, pero no respiras correctamente y tu posición no es la adecuada, a lo mejor, lo que puedes conseguir es que te lesiones o tengas una higiene postural inadecuada que provoque lesiones a largo plazo. Y aparte, si tú entrenas, pero no descansas, todo el entrenamiento que has hecho, hay parte que vas a perder… para que veas que va todo unido, es como una cadena. Y además, si tienes preocupaciones, si estás con un estrés muy alto, con niveles de cortisol que flipas, al final no asimilas el trabajo que estás haciendo o no puedes centrarte como deberías. Por eso hay que cuidarse tanto mentalmente como físicamente.

Mencionas el tema de la salud mental que está tan en boca de muchos últimamente, ¿qué has descubierto en este sentido?

Pues que hay un concepto a nivel latino como que ir al psicólogo es algo raro y es porque estás loco, ¿qué te pasa? Y no, al revés, es cuidarte, es una terapia, aprender a conocerte a ti mismo, sacar lo mejor de ti, sacar tu potencial, valorar y mejorar tu autoestima. Todo eso va a hacer que, al final, tu día a día lo vivas de una manera mucho más feliz y ese bienestar se traduce en salud.

¿Tú esperaste a tu primer embarazo para recurrir a terapia o no?

Yo no hago terapia como tal de coaching. Tengo la suerte de poder conocer a grandes oradores y personas que saben mucho de este campo, tipo Rafael Santandreu, Mario Alonso Puig, Javier García Campayo… personas que le dan mucha importancia al cuidado mental y hablo mucho con ellos y entonces, ciertas pautas de todo lo que escucho de ellos, que les sigo, leo sus libros, veo sus ponencias y aprendo de eso. Me hago mi propia terapia con todo el conocimiento que voy cogiendo de ellos. Aparte, para este libro, quise tener una charla un poquito más profunda con cada uno de ellos para que el mensaje que yo he aprendido de ellos pueda llegar a todas las mujeres.

Y en esta autoterapia entra el mindfulness.

Me ha costado muchísimo. Yo no puedo hacer yoga, no puedo, ni pilates ni esas cosas porque no soy capaz de conseguir lo que se supone que tienes que conseguir. Es buenísimo a nivel físico, pero yo para centrarme y conseguir la atención plena y conseguir todo lo que el mindfulness y los beneficios que conseguimos con esa técnica, necesito que mi atención plena sea de otra manera. Hago kickboxing, así consigo tener la atención en el aquí y el ahora que es lo que necesitamos.

Introduces otro concepto que no suele ser habitual en este tipo de libros que es el de la salud sexual, ¿cuál es tu aprendizaje en este sentido?

Almudena Martínez Ferrer es una sexóloga a la que conocí hace tiempo y con ella he tenido muchas charlas porque tengo muchas amigas, muchas conocidas y muchas mujeres que me siguen por las redes sociales y los mensajes que me llegaban, a veces, eran un poco preocupantes. Mujeres que a lo mejor no habían podido tener en su vida una educación sexual completa o no habían podido conocerse a sí mismas y tratar el sexo como parte de una salud física. Ese desconocimiento me hizo que hablase bastante con Almudena y me diera esa perspectiva de un tema que parece tabú, pero que al final, el sexo es salud. La sexología es parte de nuestra salud y creo que descubrir que el estar sana y poder disfrutar de una manera plena sexualmente es importante también en el cuidado integral de la mujer y el hombre.

En un momento dado del libro, uno de los profesionales que habla de tratamientos estéticos dice que no hay que esperar a tener una edad para recurrir al botox o al ácido hialurónico, que cuanto antes, mejor. Me ha llamado la atención.

El doctor Julián Bayón es médico, una persona maravillosa y con un conocimiento amplio a nivel internacional y, sobre todo, lo que quiere transmitir y es lo importante del cuidado estético es que tú puedas prevenir, pero como todo. ¿Para qué voy a esperar a ponerme mala o decir ‘uf, me he lesionado porque he hecho un esfuerzo sobrehumano’? Si supieras entrenar de una manera más correcta a lo mejor no hubieras llegado a eso. Si comes bien y te cuidas a nivel nutricional también puedes evitar enfermedades futuras. Si llevas una buena higiene postural a lo mejor vas a evitar un prolapso o problemas más crónicos de espalda a largo plazo. En el mundo de la estética es igual, si empiezas a cuidarte cuando eres joven a lo mejor consigues que puedas tener la piel mejor que si quieres hacer un efecto choque cuando tienes 60 años, a lo mejor ya es muy tarde para cuidarse. Al final se nota las mujeres que se cuidan la piel y las que no. Mi madre siempre me lo decía porque yo me lavaba la cara con el jabón de manos y me decía, ‘no, no, hay que limpiarse la cara y echarse tónicos’ y yo le decía, ‘no mamá, que eso es un rollo’. Y me decía, ‘no, luego lo agradecerás cuando seas mayor’. Y es cierto.

La profesional del tratamiento láser dice que el más demandado hoy en día es el que se utiliza para quitar tatuajes, ¿tú te has arrepentido de alguno?

No, de momento no. Yo no tengo tatus, yo tengo chiqui tatus. No se pueden llamar ni tatus.

¿Qué opina Sergio Ramos, tu marido, de este tipo de libros que le excluyen como lector?

Es mi marido y nos apoyamos en todos los proyectos que hacemos. Entiende y ve los cambios día a día del esfuerzo que yo pongo en intentar transmitir y ayudar al resto de las mujeres porque yo he tenido la suerte de poder contar y hablar con gente maravillosa de profesionales nº1 y él ve el trabajo que supone.

¿Y no ha planteado sacar la versión masculina del libro?

No lo sé, no se lo he preguntado, pero mira.