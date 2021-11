Angy se inspira en un tweet de Nathy Peluso para ganar autoestima: “Vaya culazo tengo”

Angy es una de esas cantantes y actrices que siempre ha estado presente a lo largo de los años, pero que no ha llegado a dar el pelotazo para convertirla en una de esas artistas que copan los primeros puestos de las listas de ventas. Se ha mantenido en un segundo plano y reconoce que puede que ella tenga parte de culpa.

“CUESTIÓN DE ACTITUD💜 Acabo de leer un Tweet de @nathypeluso por el hate que recibe por ser y mostrarse como una mujer segura…Hace unos años yo era la que criticaba a mujeres con esa actitud. Envidia se llama. Ahora ya ni me lo planteo. Lo admiro”, asegura sobre la actitud de su compañera que tan echada para delante, al margen de lo que digan de ella.

Una actitud muy diferente a la de la Angy que hemos conocido hasta ahora. Y ella lo sabe. “Yo actúo de manera contraria, de hecho, siempre he actuado de manera contraria y no recibo mucho hate. Igual me he quedado en ese lugar cómodo de ser la chica normal, humilde, que no se siente guapa y que no valora su don. Pues así no voy por el buen camino”, reconocía.

Las cosas cambian

Parece que ahora se está cambiando la percepción con la que nos enfrentamos a muchas mujeres. “¿Por qué se sigue criticando a las mujeres por sentirse seguras? ¿Qué problema hay? Pues yo creo que, por no recibir odio, desde llamarme a flipada o FEA, o lo que sea, pues me he ido haciendo más pequeña (más!!!!) Bueno, y porque a veces no me sale, y no pasa nada. Hay que ser y mostrarse como a una le apetece. Pero que no nos limiten los demás”, pedía.

Este tipo de reflexiones nos llevan a preguntas vitales y Angy se ha hecho unas cuantas: “¿QUIÉN SOY? Mil veces miro las fotos a ver si parezco una ‘flipada’, si se me ve haciendo una pose extraña, si enseño más de la cuenta. GUAU. Que rollo, de verdad”.

Pero que conste que no siempre ha sido así. “A los 15 años me sentía más libre que ahora. Me juzgaba menos y subía las fotos que me salían del papo. Sin vergüenza ninguna. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tantos años en esta actitud de baja autoestima? La tengo. A veces valoro lo que tengo, está claro. Pero debería hacerlo más”, reconoce.

En muchas ocasiones, algunas celebs que consiguen un gran éxito acaban teniendo problemas de ego. No parece ser su caso, o no de la manera en la que les ocurre a otros. “El EGO mal colocado. Ni muy pa’rriba ni muy pa’bajo. Quiero que esté en equilibrio. Sigo trabajando para tenerlo. No quiero sentirme más que nadie (no soy más que nadie), pero no quiero echarme por tierra. No sentirme menos por conseguir menos (comparación. Mal. Es algo demasiado común y más con Instagram)”, argumentaba.

Propósito de enmienda

Así que, ahora que parece que ve las cosas de otra manera, toca hacer propósito de cambio. “Quiero darme más valor. Porque VALGO, COÑO. Joder, si no nos valoramos nosotras...A veces pienso si no me ha ido mejor por la actitud que tenía ante la vida (haber pasado por una depresión tantos años no ha ayudado) En un trabajo en el que constantemente estás en examen”, confiesa.

Aunque reconoce que tampoco puede quejarse de cómo le han ido las cosas. “Pero no me ha ido mal. Imagínate si me valorara más. Pues voy a hacer la prueba a ver qué pasa. Valgo mazo. Y quien no lo quiera ver, no me interesa. Ya me he cansado de sentirme así. Intentemos cambiar de actitud, a ver qué pasa...Pd: vaya culazo tengo. ❤ Gracias por leerme”, terminaba expresando junto a una imagen en la que podemos verla como femme fatale y muy segura de sí misma.

Plantearse este tipo de cosas es un buen punto de partida.