‘Sábado Deluxe’ consigue que Pepe Navarro acepte contar su verdad sobre la paternidad del hijo de Ivonne Reyes

El culebrón de Pepe Navarro e Ivonne Reyes a causa de la paternidad del hijo de la venezolana ha estado siempre rondando el universo del corazón. Él siempre la ha negado, muy al contrario que ella.

Sábado Deluxe ha estado cinco años insistiendo al periodista para que fuera al programa a contar su versión como tantas veces ha hecho ella. Siempre se había negado hasta ahora. Este fin de semana hemos conocido su versión. Acudía con las pruebas que respaldan su verdad.

A Alejandro Reyes lo conocimos un poco mejor en Supervivientes. Un chico hiperactivo y un tanto histriónico que parece tener asumida su realidad. No quiere tener relación con Navarro por muy convencido que esté de que sea su padre.

La verdad de Pepe Navarro

Durante su intervención en el programa, el periodista reconoció que había tenido relaciones esporádicas con Ivonne, pero que nunca mantuvieron una relación sentimental. Y explicó que, arrepentido por el engaño hacia su mujer por aquel entonces, Eva Zaldívar, acabó con esta historia.

Sabía que no había mantenido relaciones previas al embarazo con su amante y por eso, no tenía dudas sobre la paternidad, tenía claro que no podía ser hijo suyo. Y con esa convicción se negó a hacerse las pruebas de paternidad que le pidieron.

“Yo tenía la convicción de que, al no haber pruebas, se apagaría lo que decía. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad. El juicio fue un tanto extraño", aseguraba Navarro.

El periodista se enteró de que Ivonne había mandado pruebas de ADN suyo y de su hijo a un laboratorio y quiso investigar el tema. Habló con el laboratorio donde le aseguraron que el resultado había sido negativo. Por eso, está convencido de que ella conoce la verdad desde 2017.

Segunda prueba de ADN

Fue entonces cuando él cambió de parecer y quiso hacerse la prueba para despejar dudas, pero ella no quiso. Fue entonces cuando Navarro contactó con un investigador que se hizo con un tenedor que había utilizado Alejandro Reyes. Se repitió la prueba de ADN y volvió a dar negativo.

Paloma García Pelayo ponía en duda que se hubiera respetado la cadena de custodia de esa prueba y, además, le resultara extraño que la prueba se hiciera con un tenedor obtenido cuando Alejandro comía una hamburguesa con sus amigos en un restaurante. Según Paloma ese tipo de comida no requiere este tipo de utensilios porque se utilizan las manos. Pone en cuestión ese ADN.

“El ADN que saca mi hija coincide con el ADN que lleva el propio Alejandro Reyes al laboratorio”, matiza Navarro sobre la veracidad de la prueba.

El periodista no dudó en hablar del procedimiento judicial que puso en marcha su hija para poder dar la razón a la versión de su padre. “Nosotros estamos sufriendo este problema desde hace tiempo y Andrea está dispuesta a hacer lo que haga falta por la familia. Esto es un problema de familia en el que estamos todos implicados: Eva Zaldívar, Andrea Navarro Zaldívar, Marlo Navarro Zaldívar, Carmen Prieto García – mi madre -, Aníbal Narco Navarro Aznar y Laila Carmela Navarro Aznar...estamos todos implicados y la única posibilidad que había es que uno de los hijos lo haga”, reconocía. Pero el proceso judicial no se puedo llevar a cabo por fallo en la forma.

Belén Esteban quiso confirmar esa teoría de que cuando él fallezca, sus hijos puedan pedir una prueba paternidad de Alejandro Reyes para repartir la herencia. Y parece ser que sí, que es cierto, y que, si se niega, “le pasará lo mismo que a mí”, admitía Navarro.

Al final, será el tiempo el que le de o le quite la razón.