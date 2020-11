‘Mask Singer’: la gran sorpresa de Pepe Navarro tras la máscara de pulpo

Mask Singer: Adivina quién canta ha desenmascarado a su segunda estrella invitada esta noche en Antena 3.

Si en el primer programa Georgina Rodríguez sorprendió sobre todo a los jueces y un poco menos al público, en el segundo Pepe Navarro ha asombrado tanto a los investigadores, al público presente en la gala y a todos los telespectadores.

El popular presentador de televisión era quien se escondía tras el disfraz de Pulpo.

Las actuaciones de Pepe bajo el disfraz

Sorprendió esta noche cantando primero Cinco sentidos de Dvicio dejando confusos a los investigadores que apostaron por que quien estaba bajo el disfraz era Dabiz Muñoz, José Andres o Mario Casas.

En el asalto final de la noche, Pulpo decidía convertir Mask Singer en Mi gran noche de Raphael pero nada pudo hacer contra Caniche y Gamba que mantendrán oculta su identidad una semana más.

"Queremos saber quién eres" gritaba Malú desde la zona de los investigadores dejándole claro a Pepe Navarro que les había encantado su show. Ninguno de ellos acertó la identidad secreta del segundo famoso desenmascarado.

¡Con un temazo de @DVICIOficial, nuestro Pulpo viene a agarrarse con sus ventosas al escenario de #MaskSinger2! 🐙 ¿Acertáis quién se puede encontrar bajo su máscara? #MaskSinger2 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/4VhNswFJiL — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 11, 2020

Pepe Navarro: "Creí que Javier Calvo me había reconocido"

"Esto es divertidísimo y emocionante. La gente no sabe lo que se hace hasta llegar aquí. Cuando nos han recogido para enmascararnos, íbamos rezando para que no nos detuviese la policía y pensasen que íbamos a preparar un asalto" explicaba el presentador entusiasmado al quitarse la máscara.

¡Este PULPO cruzó el MISSISSIPPI! 🐙 Seguro que has flipado al ver que NUESTRO OCTÓPODO enmascarado es el mismísimo @PepeNavarro_TV 😱 #MaskSinger2 pic.twitter.com/rgqzTCMyPa — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 11, 2020

Los Javis aprovecharon para recordar que hacía muy poco tiempo que habían trabajado con él en la serie Veneno pero pese a que la voz les sonara no consiguieron adivinar al enmascarado. El propio Pepe Navarro reconoció que pensaba que Javier Calvo le había reconocido al mencionarle en las primeras valoraciones.

Quizá el nivel de famoso no fue tan alto como el de Georgina Rodríguez que había aceptado participar en escasos programas antes que en Mask Singer. Algo que no ocurre con Pepe que sí fue un habitual de la pequeña pantalla, aunque lo cierto es que hacía años que no aparecía haciendo entretenimiento.