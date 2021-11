Amazon promete “una visión nunca vista” de Chiara Ferragni y Fedez en el tráiler de su docu-reality

Amazon Prime Video ha desvelado este lunes el tráiler oficial de The Ferragnez - The series, el docu-reality protagonizado por Chiara Ferragni y Fedez. Los primeros 5 episodios se estrenarán en exclusiva en la plataforma el jueves 9 de diciembre en 240 países y territorios de todo el mundo. Los siguientes 3 episodios estarán disponibles a partir del 16 de diciembre.

Tráiler oficial de 'The Ferragnez', el docu-reality de Chiara Ferragni y Fedez

Chiara Ferragni es una empresaria digital e icono de la moda con más de 25 millones de seguidores en Instagram. Fedez es un artista polifacético con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en Instagram. Además, fue uno de los concursantes en la primera temporada del programa Celebrity Hunted - Caccia all'Uomo, y el presentador de LOL – Chi ride è fuori (en España LOL: si te ríes, pierdes).

Con esta producción, el público y los fans tendrán acceso exclusivo a las bambalinas de su vida cotidiana. Rodada entre finales de 2020 y principios de 2021, durante una época especial y extraordinaria en sus vidas, la serie ofrecerá a los fans una visión de la familia nunca antes vista: desde el segundo embarazo de Chiara hasta la primera participación de Fedez en el mundialmente famoso Festival de Música de San Remo, pasando por el nacimiento de su segunda hija, Vittoria. Todo ello en paralelo con su agitada vida profesional y social.

Esta mirada íntima mostrará con sensibilidad e ironía las pasiones, las alegrías, las lágrimas y las ambiciones de esta joven pareja que es a la vez extraordinaria y completamente normal. A medida que Chiara y Fedez abren las puertas de su casa y exponen con valentía su forma de ser y su relación, el público podrá ver aspectos sinceros y nunca vistos de sus personalidades y de su vida en pareja. En el reality también participarán su hijo mayor, el pequeño Leone, sus padres, las hermanas de Chiara, Valentina y Francesca, y sus parejas; la abuela de Fedez, Luciana, y muchas otras personas cercanas a la pareja, dibujando un completo retrato familiar.

Una estrecha relación con Prime Video

Con The Ferragnez - The series, continúa la colaboración que Chiara Ferragni y Fedez mantienen con Prime Video. Fedez es embajador de la marca en redes sociales para Prime Video en Italia, el primero de este tipo en Europa. Mientras que Chiara fue uno de los jueces de la primera temporada de Making the Cut, el concurso de moda presentado por Heidi Klum y Tim Gunn, y es además la protagonista del documental Chiara Ferragni Unposted, presentado en 2019 en el Festival de Cine de Venecia y que está disponible en el catálogo del gigante del streaming.