Dani Martín presume de amigos futbolistas en sus conciertos del Wizink Center: Torres, Villa, Griezman o Koke

“Vaya dos días nos esperan, hoy y mañana, para volver a disfrutar. Sin que suene a sermón: os propongo civismo, demostración de que somos un público que sabemos comportarnos como hemos hecho siempre. Paciencia y sonrisa. Sigamos los consejos del recinto para hacer un día bonito. Sentido común. Vamos a valorar mucho lo que no hemos tenido hasta hoy. Perdón por la chapa, pero prefiero que avancemos y no seamos cafres. Gracias”. Estas eran las palabras con las que Dani Martín invitaba al civismo en los dos conciertos que tenía este viernes y sábado pasados en el Wizink Center de Madrid.

Dos fechas en las que su público y el que todavía siente nostalgia por los tiempos de El canto del loco pudieron viajar en el tiempo para recordar esos buenos tiempos del grupo.

Qué caro es el tiempo es la gira que ha podido retomar, por fin, Dani Martín, tras haberla aplazado en dos ocasiones anteriores a causa de la pandemia. Parece que había ganas tanto por parte de los espectadores como por parte de los que pisaron el escenario.

Noche mágica con amigos

“Lo de anoche fue mágico, único. Nos reencontramos mi Madrid y yo. La ciudad más bonita del mundo, la que me vio nacer, la que me enseñó la música. Ayer volvimos a vivir esa conexión que tanto nos gusta sentir. Gracias por el regalo de anoche, gatos. Viva el foro!!! Vuestros ojos de emoción, vuestra energía… Y pienso que si no existís yo me muero…. Vamos a abrir otro regalo esta noche. Gracias, amigos”, escribía Dani tras la primera de las noches de directo en la capital.

Fueron muchos los que acudieron a esta doble cita, entre ellos, muchos amigos futbolistas de los que no ha dudado de presumir en redes. Fernando Torres, David Villa, Koke o Antoine Griezmann fueron algunos de los que pasaron a saludarle y disfrutar con él.

Dos noches únicas que le llenan de energía y le reconectan con un público del que hace tiempo que no disfrutaba. Gran noche para todos.