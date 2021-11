‘No, no vuelve’, el gran homenaje de Dani Martín para El Canto del Loco: lleno de nostalgia y cariño

¿Os acordáis cuando todos los fans de El Canto del Loco nos pusimos de acuerdo en un único pensamiento? Sí, en aquella idea sobre el posible regreso del mítico grupo madrileño y que al final se quedó en un solo sueño. Fue bonito mientras duró, pero Dani Martín consiguió compensarlo de la mejor forma posible.

El cantante lanzó el viernes, 12 de noviembre, su nuevo disco No, no volverá, que se convierte en el gran homenaje que se merece el grupo de su vida y el que le ha visto crecer. Además, llegó el mismo día que LOS40 Music Awards Illes Balears, donde se subió al escenario después de que Lara Álvarez anunciase que él era el ganador del premio a Mejor Canción de la Categoría España con Portales.

Ahora, procedemos a la escucha de esta nueva obra. En solo 46 minutos nos adentramos al mundo explosivo de emociones de Dani Martín. El disco, compuesto de 11 canciones, ha necesitado únicamente la voz de Martín y el entusiasmo de recrear los momentos con El Canto. De esta manera, podemos escuchar el disco recomendado en la APP de LOS40.

El álbum arranca enérgicamente con Volverá, en el que el sonido de la guitarra y el ritmo de la batería nos hace mover con ganas la cabeza. Una canción muy bien escogida para remitirnos al 2005 en la época de Zapatillas. A continuación, uno de los temas estrella de El Canto: Son Sueños. Otra vez escuchamos la guitarra para dar la entrada a la nueva versión de Dani. La canción puede tener diferente instrumental, pero es la misma que nos hace cantar y sentirla al mismo tiempo.

El piano da la entrada a la tercera canción del disco: Puede Ser. Una canción que, sin importar los arreglos que tenga, nos emociona de la misma manera que lo hizo en 2002. Lo más destacado de Ya Nada Volverá a Ser Como Antes es el silbido de Dani en la intro. El resto de la canción es pura esencia de El Canto. Llegamos a la mitad del viaje con Qué Caro es el Tiempo, el mismo nombre que escogió para su nueva gira.

¡Y llegó la parte más emotiva del disco! Quiero Ser nos prepara para el gran momento de otros de los temazos de El Canto: Peter Pan. Quién no recuerda la intro de David Otero con la guitarra acústica... Ahora, en 2021, Dani ha escogido el sonido del piano para marcar la diferencia. Una canción que nos toca el corazón con mayor intensidad.

Quiso hacer lo mismo con Una Foto en Blanco y Negro, pero de nuevo la energía de las guitarras y de la batería nos reprime la tristeza. Estamos llegando al final de esta pequeña aventura: comienzan los ritmos lentos para La Suerte de mi Vida. Sin embargo, en mitad de nuestra calma saltamos con un breve instante de fuerza instrumental.

Aunque no queramos, tenemos que aceptar que nos quedan dos canciones para cerrar este bonito homenaje a aquellos años locos llenos de amor y amistad. Con Tal Como Eres ya no aguantamos la sensibilidad porque sabemos que nos pilla cerca la última canción.

"Unas All Star, un corazón/ Que pinté en un banco con la pasión/ Del que cree que todo es para siempre", comienza a cantar Dani Martín. No, no vuelve es la canción que pone fin a este disco plagado de recuerdos y hecho con toda la emoción e ilusión del mundo.

Como bien dice Dani, puede que no vuelva El Canto (aunque sea un sueño a gritos), pero lo que nos queda es esta canción y este álbum para rememorar los momentos más añorados que pasamos con El Canto Del Loco.