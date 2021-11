El irónico recado de Miley Cyrus a los Grammy

Las nominaciones a los premios Grammy que se conocieron hace unos días nunca pasan desapercibidas. El reconocimiento de la industria musical estadounidense a los principales artistas durante el pasado año siempre genera un gran revuelo como hemos podido ver también en las últimas ediciones de su versión latina. En este caso ha sido Miley Cyrus la encargada de mandarle un recado a la organización tras conocerse los candidatos a los Grammy 2022.

Por una vez más, la solista se ha quedado fuera de las nominaciones a las que apenas ha optado a lo largo de su carrera musical pese a ser una de las artistas de referencia no solo en Estados Unidos sino también a nivel mundial. Pero su trabajo, Plastic hearts, que incluía espectaculares canciones como Midnight Sky, Angels like you, Plastic hearts o Prisoner, su dueto con Dua Lipa, no opta a ninguna categoría: ni álbum, ni canción, ni producción... Nada.

Una situación que no ha pillado por sorpresa a Miley Cyrus que en los últimos años ya ha hablado de la importancia relativa que ella le da a estos galardones. Y el último ejemplo lo hemos tenido a través de sus redes sociales en la que se ha despachado a gusto. Y no ha sido la única.

La intérprete posteó un comentario junto a un enlace de la web Best Life en el que repasaban 30 leyendas de la música que jamás ganaron un premio Grammy. El comentario de la vocalista y compositora no dejaba de tener su guasa: "En buena compañía". Una lista en la que figuran históricos como Queen, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Tupac Shakur, Patti Smith, Diana Ross y Bob Marley pero también contemporáneos de Miley como Katy Perry o Nicki Minaj.

Queda claro que después de 7 discos con el que ha conseguido el éxito a nivel mundial, Miley Cyrus ya no espera demasiado de la organización de los premios de la música en Estados Unidos que sólo la ha nominado en una ocasión en 2015 a Mejor álbum Pop por Bangerz.

Sus seguidores no han tardado en intentar levantarle el ánimo con sus comentarios: "Plastic Hearts es una obra maestra", "Mucha gente piensa que es una obra maestra" o "PH es mucho mejor que cualquier otra cosa". Aunque siempre hay quien le ha dejado su gota de odio: "Haz mejor música" o "Ellos saben que es mala y aburrida".

Y como decía, Miley Cyrus no ha sido la única en despacharse con las nominaciones de los Grammy 2022. Machine Gun Kelly también aspiraba a convertirse en uno de los artistas mencionados por la industria musical estadounidense y también se ha quedado fuera. Algo que no le ha gustado demasiado: "¿Qué coñ* pasa con los Grammys?".

Hay que recordar que la gran polémica del pasado año fue la no nominación de uno de los discos del año por lo que The Weeknd anunció el veto definitivo a los premios. ¿Hará lo mismo Miley Cyrus?