Estas son las palabras que no debes buscar en Google, según Reddit

Reddit, el sitio web de marcadores sociales y agregadores de noticias, es noticia este martes, 30 de noviembre. En este caso, se trata de una lista que la propia página ha publicado. Aquí, los internautas son quienes comparten cierto contenido llamativo y entre ellos votan para escoger la publicación destacada en la red social.

¿Cuál es el contenido destacado que se ha convertido en noticia? La lista sobre cosas que no deberías de buscar nunca en Google. Aunque poco posible de no hacerlo, ya que la curiosidad es más grande que la razón en estas situaciones. A continuación, os hablaremos de las palabras más votadas y que no deberías buscar, según Reddit.

1. Larva bucal

Ya por el nombre suena desagradable, pero es que es una realidad. Al parecer, es una enfermedad bucal muy fuerte llamada Miasis oral en la comunidad sanitaria. Como bien dice el nombre, consiste en la existencia de larvas en la boca provenientes de diferentes especies de moscas. Tened cuidado al buscarla.

2. Tu comida favorita

Como dice un usuario de Reddit, es el comentario más "inocente" que hay. Al buscarlo sólo te dará mucha hambre.

3. Krokodil

Se trata de una enfermedad de piel causada por los efectos secundarios de una droga. Es más, se le conoce a esta droga como aquella la que te devora la piel. Sin duda, puede llegar a ser un poco desagradable...

4. Puente de cálculo

No se trata de ningún problema de matemáticas, sino que es una placa dental que se acumula en los dientes y tiene que ser cortado. Algunos de los comentarios destacados son: "Vete a la m***a. Lo busqué en Google. No era un problema matemático complejo" o "Tengo que lavarme los dientes".

5. Gofre azul

No es comida. El nombre es un eufemismo para una enfermedad de la vagina que la pone de un color morado. Sin embargo, muchos usuarios afirman que se trata de un bulo y otras personas que creen en lo que han visto.

6. Harlequin ichtyosis

Algunos internautas han explicado que es una enfermedad que afecta a la piel creando escamas a su alrededor, lo que provoca que algunos bebés nazcan con los párpados hacia afuera.

7. Fournier

En el foro, se ha comentado que es el apodo de Evan Fournier, jugador del equipo Orlando Magic de la NBA. Los usuarios han explicado que es una antigua palabra francesa para panadero (Boulanger), pero también es el nombre de una enfermedad que afecta a los genitales.

8. Cualquier síntoma que tenga

Por último, hemos escogido esta palabra al ser graciosa y sincera al mismo tiempo. Muchos de los comentarios hacen referencia a que se trata de lo peor que puede hacer cualquier persona. Si tienes síntomas sobre alguna enfermedad, es mejor acudir al médico.