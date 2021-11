Aitana siempre hace la misma pregunta en los aviones y según la respuesta, vuela o no

Aitana no deja de cosechar éxitos. La catalana audió anoche a El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 por quinta vez desde que empezó su carrera y el público la recibió con una gran ovación que da fe del momento en el que se encuentra la artista. Aitana ha recibido en los últimos días un premio de los MTV EMA a 'Mejor artista española', un galardón de LOS40 Music Awards 2021 que reconoce la calidad de sus directos y además ha recibido un Premio Ondas en la categoría musical.

Por otro lado, por si esto fuera poco, Aitana también protagoniza, junto a Rafa Nadal y Javier Cámara, la portada de la revista Forbes del mes de diciembre, algo de lo que habló en el programa haciendo gala de su particular sentido del humor. "Ahí sale la gente que tiene mucha pasta. ¿Te estás forrando?", le espetó Motos al respecto de su aparición en la revista económica; ante lo que Aitana aseguro que, aunque no va a salir en la lista que Forbes hace cada año con los más ricos del mundo, "para tener 22 años, sí, por supuesto" que tiene mucho dinero. "Estoy muy feliz y estoy pudiendo ganar dinero con algo que me gusta. Si no ganase dinero también estaría feliz porque estoy pudiendo trabajar de algo que es lo que toda mi vida he soñado", añadió la intérprete de Berlín.

Pero Aitana no solo habló de dinero en El Hormiguero. La artista se abrió con el presentador y las hormigas y confesó que su miedo a volar es tan grande que se ha hecho toda su última gira en furgoneta. "Es muy heavy esta conversación. Me encanta", se arrancó Aitana.

"Yo tengo mucho mucho miedo a volar. Muchísimo. He tenido algunas malas experiencias. A mí una vez se me bajaron las mascarillas estas... Y claro, cuando tengo que coger un avión porque no me queda de otra, lo cojo. Pero si no, voy a todas partes, por mucho que esté muy lejos, voy en furgo, en coche, en tren... da igual", aseguró la artista.

Su petición cada vez que se sube a un avión

Además, Aitana explicó que para tratar de controlar la ansiedad que le produce volar, siempre que entra en un avión sigue paso a paso un guion que para ella ya se ha convertido en un ritual. "Entro y le digo a la azafata, '¿hola, qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Tengo mucho miedo a volar. Me da pánico. Dígame si va a haber muchas turbulencias y si se va a mover mucho el avión porque si es así me bajo'. Se lo digo así eh, siempre", confesó la catalana.

Con esta petición y otra por la que solicita saber cuál ha sido el peor vuelo del piloto, Aitana suele recibir respuestas tranquilizadoras. De hecho, tal y como ella explicó al público de Antena 3 una vez coincidió con un piloto que, después de tranquilizarla con unas turbulencias y convencerla para que volase con él, llegó a darle su número de teléfono para que, cuando tuviese miedo, le llamase y él le pudiese explicar cómo iba a ser la ruta.

"Yo sé que hay turbulencias verdes, amarillas, rojas y magenta y que los aviones no suelen pasar por las rojas y magenta. Intentan evadirlas. Pero yo cuando son en verdes ya lo paso mal. También sé que hay una cosa que se llaman corrientes de convección que son cuando el aire tiene descenso de material frío y ascenso de material caliente.... y esto sobre todo pasa en verano. ¿En verano, cuando aterrizas en Madrid, a que normalmente se mueve el avión si no es de noche? Esto son las corrientes de convección", explicó Aitana dejando a Pablo Motos y al público boquiabierto. "Estás a diez minutos de ser pilota", bromeó Motos.