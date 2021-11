Tom Holland tiene futuro como Spider-Man y Marvel ya prepara nuevas películas con él

Buenas noticias para los fans de Spider-Man: Tom Holland seguirá llevando el traje de Spidey durante un tiempo. Quien temiese que el actor fuese a colgarlo tras Spider-Man: No Way Home puede respirar tranquilo, ya que una productora asociada a Marvel Studios y Sony Pictures, Amy Pascal, ha confirmado los planes que tienen ambas compañías de cara al futuro de Spider-Man.

«Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel», explica Pascal a Fandango. «Tampoco es la última película de Spider-Man. Ya estamos listos para hacer las siguientes con Tom Holland y Marvel. Inicialmente pensamos en esto como una trilogía, pero ahora queremos lanzarnos a las siguientes tres. No es, ni de lejos, la última de nuestras películas en el UCM», reveló Pascal.

Sus palabaras son especialmente interesantes porque abren la puerta a que Marvel y Sony puedan orquestar una nueva trilogía de películas sobre el Hombre Araña. O quizás estén hablando de crossovers como el esperado encuentro entre Venom y Spider-Man o algún otro tipo de colaboración. Lo que está claro es que, hagan lo que hagan, Tom Holland estará a bordo.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME. Tráiler Oficial HD en español. Solo en cines 17 de diciembre.

Precisamente las sospechas de que Tom Holland se retiraría del Universo Cinematográfico de Marvel tras Spider-Man: No Way Home llegaron porque el actor, de 25 años, confesó que no querría seguir encarnando a Spider-Man más allá de los 30. Para él no tenía sentido. Sin embargo, las palabras de Pascal parecen dar al traste con los planes del actor de despegarse de su papel como Peter Parker. Aunque eso no quiere decir que vaya a seguir llevando el traje, ya que Miles Morales podría sustituirle y Parker convertirse en una suerte de mentor para el nuevo Spider-Man.

De momento debemos esperar al estreno de Spider-Man: No Way Home, que llegará a las salas de cine el 16 de diciembre de 2021.