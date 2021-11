Queen comparte cómo eran sus legendarias fiestas después de los conciertos

Si hay algo casi tan legendario como la música y los directos de Queen, fueron sus legendarias fiestas. Poco se sabe de lo que hacían Freddie Mercury y el resto de la banda de puertas para adentro, en el ámbito privado, pero las leyendas que los acompañan dicen que eran completamente inigualables. De hecho, las que aparecen en la premiada película Bohemian Rhapsody fueron criticadas por ser demasiado laxas en comparación con lo que se decía sobre ellas.

Ahora, gracias a la propia banda británica, sabemos un poco más de lo que ocurría en estas fiestas. Para celebrar el 50º aniversario de la formación, llevan estrenando periódicamente en Youtube varios vídeos que se acercan a su día a día y que nos permiten conocerlos mejor. El último de ellos precisamente se titula The Parties, y en él descubrimos lo que los miembros de la banda hacían para relajarse después de sus multitudinarios conciertos.

Cuando Queen estaba de gira, su espectáculo era siempre el más popular de la ciudad por la que pasaban. Uno de los momentos más grandes de su carrera fue el concierto que ofrecieron en el estadio londinense de Wembley en 1986. Después de este evento, la banda se apoderó de los jardines de una azotea, con una lista de invitados de lo más exclusiva que incluía a la modelo y cantante Samantha Fox.

Pero revisando el documento, quizá la noche más legendaria ocurrió celebrando Halloween en 1978, después de que Queen lanzara su disco Jazz. Después de actuar en el Auditorio Cívico de Nueva Orleans, la fiesta se trasladó al Fairmont Hotel de la ciudad en el vibrante barrio francés de la ciudad. "Teníamos un poco de conexión espiritual con Nueva Orleans", dice el guitarrista Brian May, "y vinieron muchos de nuestros amigos... ¡de todos los sexos!".

Queen: The Parties (Episode 35)

Una historia cuenta que al menos un club de striptease en las cercanías del Fairmont tuvo que cerrar temprano porque sus empleados y clientes se trasladaron sin dudarlo a la fiesta que Queen había montado en la ciudad.

En este capítulo, de tan solo tres minutos y medio de duración, podemos ver cómo los rockeros disfrutaban de las largas noches de los años 70 y 80, cuando eran grandes estrellas, rodeados de sus amigos y de sus seguidores.

Freddie Mercury, con el comediante Billy Connolly y el DJ Kenny Everett, durante el 38º aniversario del cumpleaños del cantante de Queen. / Dave Hogan/Getty Images

El culmen de este tipo de celebración podemos encontrarlo en los extravagantes cumpleaños de Freddie Mercury. Es más que mítica la fiesta que organizó por su 39º aniversario, con temática en blanco y negro, que se llevó a cabo en el club Mrs Henderson de Munich, donde se filmó el vídeo Living On My Own de Freddie.

Cada fiesta generaba una serie de mitos y leyendas en torno a lo que sucedía esa noche, y aunque, como se ha visto, ocasionalmente se permitía a las cámaras capturar vislumbres, solo aquellos que estaban allí realmente saben lo que sucedió cuando se detuvo el rodaje.