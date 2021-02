‘Bohemian Rhapsody’: así pudo ser la película sobre Freddie Mercury con David Fincher y Sacha Baron Cohen

Fue una de las grandes películas de 2018, la que inició la actual tendencia de llevar al celuloide la vida de los artistas más reconocidos de la música y uno de los biopics más vistos y premiados por la crítica de todos los tiempos. Bohemian Rhapsody alzó a su director, Bryan Singer, y dio su primer Oscar al actor Rami Malek, además de otros tres que consiguió la película. Además, volvió a traer a Queen a la actualidad, revitalizando toda su música, y a la figura de Freddie Mercury, su vocalista, al que muchas nuevas generaciones conocieron a través del filme.

Sin embargo, el camino que recorrió hasta su flamante estreno en cines fue largo y tortuoso, y fueron muchos los nombres que se asociaron a la película desde que se anunció su puesta en marcha. En un primer momento, el actor británico Sacha Baron Cohen fue el que sonó como el que se pondría en la piel del cantante de la banda. De hecho, los componentes de Queen lo anunciaron oficialmente. "Contamos con Sacha Baron Cohen, lo que probablemente será un shock para mucha gente, pero él ha estado hablando con nosotros durante mucho tiempo", dijo Brian May en 2010.

Además de este primer gran fichaje, se anunció que el rodaje comenzaría a lo largo de 2011 con el guion de Peter Morgan, al que ahora todos conocemos por estar detrás de la fantástica serie The Crown sobre la Corona inglesa. La trama estaba clara: contarían los primeros años de Queen, hasta su recordada actuación en el Live Aid de 1985.

Tiempo más tarde, el propio Baron Cohen se fue del proyecto. El actor, que hasta entonces siempre se había asociado con papeles de comedia, y al que después veríamos dando vida al irreverente Borat, reveló que él también formo parte del equipo que debía adaptar parte del guion. "Yo dije: 'No sé cómo escribir una película biográfica'", indicó años después en una entrevista.

Sacha Baron Cohen, en la gala de los Globos de Oro de 2020. / George Pimentel/WireImage

El proyecto iba alargando sus fechas de grabación después de que varios de sus componentes fueran abandonando el barco. De pronto, David Fincher se convirtió en el nombre que más sonaba para encargarse de la dirección de la película. Recientemente, el director de El club de la lucha ha recordado ese momento en una conversación con su colega Aaron Sorkin, donde se refirió expresamente al actor que, en su momento, iba a dar vida a Mercury. "Amigo, tienes que verlas... estas fotos son espectaculares", dice sobre el look que Baron Cohen tenía caracterizado como el cantante de Queen.

Finalmente, Fincher tampoco formó parte de la película. Ni Tom Hooper, otro de los nombres que comenzaron a sonar con fuerza. Una de las razones que llevaron a este nuevo parón fue la diferencia de opiniones entre el actor principal, Baron Coehn, y los músicos que aún forman parte de Queen, Brian May y Roger Taylor, y que desde el primer momento formaron parte de la producción de la banda. En teoría, ellos querían plasmar los hechos de la forma más real posible para preservar el legado de su compañero. El actor salió de los créditos de la película y aseguró que no estaba dispuesto a continuar con la idea de los músicos, que querían mostrar la muerte de Mercury en 1991, y cómo estos continuaron con la banda. En una entrevista en The Howard Stern Show, Baron Cohen explicó sin paños calientes las razones de su negativa a continuar con Bohemian Rhapsody: "Entiendo perfectamente por qué Queen quería hacer esto. Si tienes el control de tus derechos sobre la historia de tu vida, ¿por qué no te representas lo mejor posible?", apuntó, "Brian May es un músico increíble, pero no un gran productor de cine".

David Fincher en la presentación de 'Love, Death & Robots' en 2019. / Daniel Boczarski/Getty Images for Netflix

La versión que triunfó fue, después de todo, la que los miembros de Queen quisieron representar. La película se convirtió en un acercamiento amable a la figura de Freddie Mercury, que había tenido épocas más oscuras y polémicas en su vida que no aparecieron en pantalla.

¿Cuál fue el resultado? Finalmente, Rami Malek, conocido por su interpretación en la serie Mr. Robot, se hizo con el papel, una interpretación que acabaría otorgándole el Oscar. Por su parte, Fincher también salió del proyecto y fue y Bryan Singer el que tomó el testigo como director. Este, no obstante, no llegó al final de la película, ya que fue despedido por sus continuas ausencias y salidas de tono durante el rodaje. Toda una odisea que, vistos los resultados, mereció la pena para lanzar la película.