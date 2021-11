Bryan Adams fotografía a los grandes de la música en el calendario Pirelli 2022

A pesar de encontrarse en cuarentena por haber resultado positivo en coronavirus, Bryan Adams continúa con sus proyectos. Hace unos meses se anunció que el cantante sería el fotógrafo oficial del legendario calendario Pirelli, y ya se han desvelado las imágenes que acompañarán a los meses del año 2022. Como principal novedad desde que se creó en 1964, cuenta solamente con grandes personalidades de la música en esta edición especial por su 150 aniversario.

Además de su reconocida trayectoria como músico y compositor, Bryan Adams ha desarrollado profesionalmente otra de sus pasiones: la fotografía. El artista ha publicado varios libros de fotografía, tiene publicaciones en revistas especializadas y ahora lanza este calendario llamado 'on the road', porque, según dice, "es en la carretera donde he pasado los últimos 45 años, porque la vida del músico está hecha de carreteras, viajes, esperas en hoteles, horas de camerino".

En las páginas de este calendario podemos encontrar imágenes artísticas de Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Rita Ora, Bohan Phoenix, Iggy Pop, St. Vincent, Kali Uchis y el propio Bryan Adams, fotografiados en las calles de Los Ángeles y en otros escenarios. Además de inmortalizarlos en las habitaciones de los hoteles por donde pasan, el artista también muestra su día a día, sus ensayos y sus conciertos.

"Todos son artistas únicos e interesante y tienen su propio estilo individual", dijo Adams en una rueda de prensa de presentación. "Cuando entras a su mundo estás básicamente ahí para observar su personaje creativo".

"Creo que la imagen de la portada será recordada como una de las imágenes emblemáticas de Pirelli", dijo Adams refiriéndose a St. Vincent, que aparece con una púa de guitarra con el logotipo de Pirelli sobre su lengua.

"Sería muy, muy difícil encapsular todo lo que sucede en la carretera en un par de días. Así que lo que traté de hacer fue representar algunos de sus aspectos... por ejemplo, los músicos nunca ven realmente la fachada principal del edificio, ven la parte posterior del edificio, vemos la puerta del escenario, vemos la zona de backstage, vemos el sótano... vas de la puerta del escenario a la puerta del coche, de la puerta del hotel a la puerta del tren, a la puerta del autobús..., así que son un montón de puertas, siempre viajando...", explica Bryan Adams sobre las fotografías que él firma.