Iron Maiden y Marvel unen fuerzas para lanzar una nueva colección de Merchandising

Los fans de Iron Maiden están de celebración. Y si encima les encanta Marvel pues aún más. La banda británica de heavy metal ha comunicado este martes, 30 de noviembre, por redes sociales su colaboración con Marvel para lanzar una nueva colección de merchandising.

¿En qué consistirá esta nueva línea de merch? Se trata de un mix de los personajes míticos de Marvel con la mascota Eddie de Iron Maiden. Eddie the Head o Edward the Head es el nombre de la mascota del grupo británico y vive constantemente en las portadas de los diferentes discos de la agrupación. Asimismo, aparece en el merchandising al igual que en los carteles grandes que adornan los conciertos de la banda.

Su creador, Derek Riggs, se inspiró en una propaganda de guerra durante la Guerra de Vietnam. Después, le otorgaría la fisonomía de un zombie en su mayoría, ya que puede variar en función de la temática del disco. Ahora, podremos ver a Eddie con personajes como Lobezno, Thanos, Venom y Deadpool en las ilustraciones de las diferentes camisetas o sudaderas que se promocionan, recreando algunas portadas de discos de Iron Maiden: Fear of the Dark, The Tropper y Killers.

Según informan medios internacionales, los fans de la agrupación llevaban pidiendo esta colaboración desde hace años por lo que se trata de un regalo de los británicos para sus incondicionales y amantes de Marvel. Con este hecho, podemos comprobar que el mundo de Marvel se puede extender más allá, hacia otras áreas como puede ser el de la música.

Sin duda, la reacción de los fans ha sido muy positiva. Muchos de sus mensajes han sido de emoción por haber esperado mucho tiempo: "Buena colaboración. Ha pasado mucho tiempo", "Esto es épico!!!" y "Al fin!! Me lo compraré".

Si tú eres un seguidor del legendario grupo de música, además de alguno de los personajes mencionados anteriormente y quieres hacerte con algunas de estas camisetas puedes hacerlo directamente desde la página oficial de Iron Maiden. El coste está entre los 35 y 52 euros.